美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的發言人今天在推特（Twitter）上貼文表示，麥康奈不會動用緊急權力，於本週立即召開參院會議處理總統川普的彈劾案。

路透社報導，美國國會大廈上週發生暴動後，聯邦眾議院正在推動第2度彈劾川普（Donald Trump），預料今天稍晚將表決通過指控川普煽動叛亂的條文。

若眾院通過彈劾，接下來將交由參院決定是否將總統定罪。

眾院民主黨領袖已表示，最快可能於本週把彈劾案送到參院。（譯者：楊昭彥）1100114

(中央社)