木村拓哉繼去年再度擔任日本麥當勞今年度代言人，最新電視廣告中，木村與日劇《愛情加溫》中獲矚目的新生代演員仲野太賀合演公司前後輩，仲野太賀台詞不斷地針對工作內容吐槽木村「想法過時」「被公司牽著走」「太執著」，木村帥姿一如往常，兩人一搭一唱，意氣投合，還邊走邊演，只拍了兩次就OK完工。

木村拓哉（右）與仲野太賀合演公司前後輩。（取自「動画NOW!!」）

在正式拍攝時木村還丟出他擅長的即興台詞問仲野「薯條，你是哪一派？脆派還是軟派」仲野速回「我脆派！」木村反應「是喔～!?」。木村一直被說「演什麼都是木村拓哉」，而在1月3日、4日兩天在當地播出的主演日劇《教場II》，扮演冷酷警察教官的他一改過去「用眼神演戲」的習慣，以「幾乎看不出是木村拓哉」的新面貌令許多觀眾吃驚。飾演學生的福原遥、杉野遥亮、真榮田鄉敦、上白石萌歌、「乃木坂46」樋口日奈、「SnowMan」目黒蓮等新生代日本演員大集合，同劇的濱田岳讚木村演技「帶出自然的氛圍」。

木村拓哉（左起）、濱田岳、樋口日奈合演《教場Ⅱ》。（TOKYO FM提供）

仲野太賀 初生之犢

仲野太賀在木村面前以初生之犢之勢靈活演出，他被演員好友菅田將暉喻為演技猶如「（哆啦A夢的）四次元口袋」。（取自菅田将暉推特），父親是演員中野英雄，為了不想被貼「星二代」標籤，將藝名改為「仲野」以示區別，演技自然生動，被日媒盛讚「無敵演員」。

(中時 )