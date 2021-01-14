今（14日）輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍低，氣象局發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

今（14日）輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍低，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。日夜溫差近20度，桃竹苗更有6度以下低溫發生的機率。今日台灣本島最低溫出現在苗栗縣造橋4.5度

今天白天陽光露臉，各地高溫大多可攀升至20度以上，西半部更可回升到24、25度。提醒民眾日夜溫差會非常大，外出需適時調整穿著。

紫外線方面，今天全國各縣市均為中量級。

空氣品質方面，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平擴散條件較差，且清晨及夜間受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳，易累積污染物。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，竹苗局部地區於清晨及夜間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區於清晨及夜間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

今(14日)晨至上午低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

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(中時新聞網)