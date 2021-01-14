全球新冠疫情延燒，巴西、英國和日本相繼傳出新冠變種病毒，美國俄亥俄州州立大學的韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）科學家在當地的哥倫布市，發現了2種新的新冠病毒「變種病毒株」，這兩種病毒株可能都是在美國本土發生的變異種。

新冠肺炎疫情升溫！儘管輝瑞、Moderna 等疫苗已陸續問世，然變種病毒仍讓全球處於危險中，世界衛生組織秘書長譚德賽也警告，「新變種具有更強的傳染性，可能會讓病例激增、大量患者住院治療，對醫院來說是一個很大的問題。」

美國疫情持續失控，又傳出病毒變異！俄亥俄州研究員周三表示，該州發現2種可能源自美國本土的新冠變種病毒，其中一種毒株恐怕已經遍及俄亥俄州。

這個新病毒株是在一名病患體內發現，但研究人員尚未確認新病毒株在俄亥俄當地傳播的程度。另研究人員發現，美國變種病毒似乎更具傳染性，但預計不會降低疫苗的療效。

日前美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）也示警，隨著美境不斷出現大規模感染高峰，當地「可能」出現自有的超級新冠病毒株。

(中時新聞網)