紙上行旅春牛三色紅包組6入，300元。（Pinkoi提供）

圖三：GuGu萬紫千紅紅包袋6入，130元（Pinko提供）

圖四：HOLA 迪士尼系列春聯窗花，維尼小豬款，299元。(HOLA提供)

HOLA 迪士尼系列春聯窗花奇奇蒂蒂款，299元。(HOLA提供)

HOLA 迪士尼系列春聯窗花，平安過好年，299元。(HOLA提供)

農曆新年將近，街上也漸漸有過年氣氛，而HOLA再度與迪士尼合作推出奇奇蒂蒂、小熊維尼的8款窗花，將迪士尼經典人物巧妙的融入東方傳統新年中，而文創設計購物平台Pinkoi也推出限量台日聯名紅包、春聯組如串連三位台日人氣插畫家的「Give and Take」紅包、春聯組、紙上行旅紅包組等。

去年HOLA推出獨家設計米奇米妮系列窗花，上市一周即售罄，今年又邀請迪士尼家族中的奇奇蒂蒂與小熊維尼加入賀歲行列，共計 8 款窗花，即日起於全台門市開賣，讓米奇米妮、奇奇蒂蒂與小熊維尼和你一起營造過年氣氛。

而Pinkoi除與台日人氣插畫家推出聯名紅包春聯組外，也推薦多款紅包袋，同時即日起至1月18日凡購買1／13至1／18凡購買文具紅包商品，結帳輸入優惠碼「@CNY2021」，消費金額滿新台幣699元，即享新台幣50元現金折抵優惠，另外即日起至2月2日購買Pinkoi精選設計品牌，消費金額滿新台幣1100元，即享免運費優惠，讓你以優化價格用最獨特的紅包袋傳遞最溫暖的祝福。

(中時 )