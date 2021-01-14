上周三（6日）發生的國會暴亂，美國總統川普被指是始作俑者，美國眾議院周三（13日）表決通過決議案，以煽動叛亂彈劾川普，使他成為美國歷史上第一位任內兩次被彈劾的總統。

美國總統當選人拜登即將於20日走馬上任，川普總統在白宮的時間所剩無幾！川普遭指是6日國會山莊暴亂的始作俑者，成為眾矢之的，此刻民主黨顯然認為民氣可用，欲借助彈劾川普立榜樣、防止煽動暴力的情況再次出現。

川普任期將在1月20日結束！美東時間周三（13日）展開彈劾案表決，約1小時後，最終以231票：197票通過，川普成為美國史上第一位任內2次被彈劾的總統。

此次彈劾案與第一次川普普被彈劾時兩黨涇渭分明的立場稍有不同，今次至少有9名共和黨議員在表決前表態支持彈劾，包括眾院共和黨第三大領袖伊利沙白（Liz Cheney）。

眾院通過川普彈劾後，將交由參院決定是否將總統定罪。然美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的發言人今在推特上表示，參院本週不會安排緊急會議審理彈劾案。

(中時新聞網)