花蓮體育中學現任拳擊教練的陳寬晋，從小家境不好又愛打架，在知道拳擊場上打架不會受罰後，他就決心加入拳擊隊，「打架不能輸，打拳擊也是一樣，上場就是要贏」，這是他的信念，他也是這樣教導他的學生。

在國人的眼中花蓮是個好山好水的好地方，但是陳寬晋卻始終覺得這裡的孩子好可憐，絕大多數的孩子家境困苦，想要繼續升學很困難，光是他的學生就有很多是孤兒或單親家庭，而他能做的就是盡自己所能去照顧這些跟著他學拳的孩子，用拳擊運動提供他們一條升學之路，改善家境甚至改變人生。

在花蓮體中擔任拳擊教練已邁入第11個年頭，過去的10年來，陳寬晋已經培養出許多拳擊好手，花蓮體中第1屆拳擊隊長白曼婷和她的弟弟白富貴就是他的得意門生，姐弟倆得到全中運、總統盃無數獎牌，也先後獲得總統教育獎，陳寬晋並無愧於「金牌教練」之稱。

陳寬晋在花蓮地方上的每場拳擊賽事他都會參與，尤其是對青少年的培育工作不遺餘力。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

現年41歲的陳寬晋已婚，他美麗的妻子是花蓮阿美族人，育有2個小孩，分別才6歲和4歲，10年前大學畢業在健身房工作數年後的陳寬晋，因為無法忘情拳擊，在他接到恩師陳憲權的召喚後，隨即放棄較為豐厚的薪資來到花蓮任教，但也因為如此，他才有機會在學校附近的廟宇認識同樣篤信佛教的妻子。

儘管教職的待遇並不是很高，但陳寬晋對學生的照顧仍是不遺餘力，由於學校經費不足，因此陳寬晋必須自掏腰包才能順利帶孩子做移地訓練、出去比賽，即使平常日子，他也要為孩子們改善伙食、補充營養，甚至準備三餐，陳寬晋說，他在拳擊啟蒙時代就受到當時恩師洪文賓教練的細心呵護，他就是在這樣的環境中長大的孩子。

國中時期，陳寬晋不但常去恩師洪文賓家裡吃飯，洪文賓還會提供牛奶雞蛋給他補充營養，讓他始終感恩在心，現在他也將這份恩情傳遞給學生，只是牛奶雞蛋換成了牛排，請吃牛排是他對學生努力最好的獎賞。

要長期培育照顧這些拳擊學員，自身還有妻子及2個幼兒要養，箇中艱難可想而知。陳寬晋的好友、同時也是他拳壇前輩的輔仁大學拳擊教練鄭文斌表示，「陳寬晋獨自在花蓮偏鄉深耕拳擊，精神令人敬佩。」

2015年陳寬晋以36歲「高齡」跳上全運會的拳擊台，成為全場最老的選手，並在16強和8強的晉級賽輕取對手，寫下傳奇。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

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(中時新聞網)