從小愛打架的花蓮體育中學現任拳擊教練陳寬晋，從國中2年級開始，幾乎是拳擊場上的常勝軍，而且數度當選國手，他認為打拳和打架差不多，只是要遵守一定的規則，都是上了場就是要贏，他的精神同樣體現在他的學生身上，他在花蓮體中成立拳擊隊的第1屆拳擊隊長白曼婷（27歲）就是他的得意門生，而白曼婷在高中時代同樣稱霸國內，拿下全中運及總統盃冠軍無數。

現年41歲的陳寬晋體型瘦小，但給人的感覺就像是充滿爆發力、隨時可撲擊彈跳的山貓，一談到拳擊運動，他就會語速變快而且雙拳緊握、左右擺動，甚至做出左右勾拳連續揮擊的動作，猶如正在拳擊場上揮拳朝對手跨步進擊。

台北體育大學畢業的陳寬晋（中）鍾情拳擊，所以在大學拳擊教練陳憲權請他至花蓮任教時，他立刻捨棄健身房高薪教練工作一口答應。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

陳寬晋最令人稱道的是2015年他帶隊參加全國運動會，一舉拿下拳擊項目的2銀2銅佳績，而那年陳寬晋已是36歲「高齡」，他居然直接跳上拳擊台親自參賽，成為該屆最老拳擊選手，並在16強及8強晋級時均以3比0輕取對手。

寶刀未老的陳寬晋卻在4強賽遇到了實力強勁的現役國手，臻至化境的拳技已無巓峰體能配合，讓他一度陷入苦戰，但即使口鼻濺血他仍奮戰不懈，現場群眾被他的拚勁感動的紛紛起立鼓掌加油，最後他以些微差距輸了，拿下第4名，不過他的奮戰精神獲得全場肯定。

陳寬晋的拚搏精神同樣出現在他的得意門生、花蓮體中第一屆拳擊隊長白曼婷身上。陳寬晋表示，白曼婷大學畢業後目前在健身房當教練，生活穩定，而當年18歲高三的白曼婷，綽號「白犀牛」，她的身上流著賽德克族人剽悍的血液，只要一上場就橫衝直撞，拚了全力爭取勝利。

陳寬晋在花蓮培育學生深耕拳擊已邁入第11個年頭，是知名的「金牌教練」。（圖／黃威彬攝）

白曼婷因為父母雙亡留下4個孩子，她為了生活費，知道只要比賽拿獎牌就有獎金可拿，秉持「拚了命，就是要贏」的強大信念，她和小她一歲的弟弟白富貴參加全中運、總統盃拳擊錦標賽，拿到的冠軍獎盃無數，兩人也都曾獲得總統教育獎。

陳寬晋看到很多和白曼婷姊弟情況相同的原住民孩童，他感嘆，很多人都說花蓮是好山好水的好地方，但在他眼裡卻是「好山、好水、好可憐」，因為有太多家境貧苦的孩童無法繼續升學，而他能做的就是提供孩童們另外一條人生之路「拳擊」，「教練不只是教練，也是這個（拳擊）家庭的褓姆、家長」。陳寬晋本身就是在這樣的環境中長大的孩子，如今也要將從恩師身上所獲得的恩澤代代傳承下去。

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(中時新聞網)