在花蓮深耕拳擊已邁入第11個年頭，花蓮體育中學拳擊教練陳寬晋已培養出許多拳擊好手，他將他在成長過程中所受到恩師教練的照顧恩情，悉數回饋到自己學生的身上，一份教職的月薪要養活妻子和2名6歲、4歲的幼兒，還要自掏腰包彌補學校訓練經費的不足，撐起整個學校拳擊隊，其中的艱辛可想而知。

花蓮體中地下室100多坪的拳擊訓練場裡擺滿各項訓練器具，本刊採訪當天，高一學生林喬恩來到訓練場後，就朝著沙袋揮拳，卻招來陳寬晋喝斥：「去戴拳套再打，小心手受傷」。另名高二學生徐廉逸也是才出現就被溫馨提醒：「鞋帶綁好、項鍊拿掉，不然會受傷」。顯見陳寬晋隨時都在注意學生們避免受到運動傷害，同時，在學生來到訓練場地之前，他也早已經準備好獎賞的茶類飲料。

假日訓練完後，陳寬晋經常帶學生去吃牛排作為賽後獎賞，甚至有學生吃到哭出來。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

阿美族的林喬恩來自單親家庭，身高184公分極具體型優勢，媽媽從事長照的看護工作，他表示「教練有趣又活潑，對我很照顧」。他說教練會在假日訓練後帶他們去吃牛排，平常也會準備早餐及維他命等等的營養品。

而拳擊隊唯一女生是念高二的太魯閣族姑娘廖慧娟，同樣來自單親家庭，爸爸是臨時工，練拳3年以來，拿過全中運第3名，「教練很關心我，不僅身體健康狀況，連我的家庭都很關心。」廖慧娟說。

高三的太魯閣族黃宇昊是拳擊隊長，他基本動作紮實，出拳快速有力，他「臭屁」的告訴記者，「沒人能夠和我對打，教練只好上場陪練，但我又不敢全力出拳」。言語之中充滿著自信，而這份「自信心」正是陳寬晋對學生的重點要求。

黃宇昊說，學校只要一放長假，學生宿舍沒開就會到陳寬晋教練家裡住，三餐都是教練負責，拳擊隊也經常會做移地訓練或出去外地比賽，而學校經費不足，也都是教練自己掏腰包安排。

陳寬晋不僅自掏腰包帶學生移地訓練、四處參賽，甚至每逢寒暑假，學生們就全部住進他家。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

篤信佛法的陳寬晋教練因為到花蓮任教而在附近的廟宇認識阿美族的姑娘，現在她已成為他的妻子並且為他生下2個可愛的孩子，陳寬晋說今年的總統盃表現不好，拳擊隊只有一位學生拿到名次，新的一年將以全中運及總統盃做為目標，他會加強訓練學生、激發他們的潛力，希望藉著優異的表現改變他們的人生。

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(中時新聞網)