在花蓮體育中學擔任拳擊教練的陳寬晋，在當地深耕已邁入第11個年頭，培養了許多拳擊好手，他將他在成長過程中所受到恩師教練的照顧恩情，悉數回饋到自己學生的身上，他的精神受到當地的肯定，學生們也都很感念他的照顧，但前年的一場車禍，讓他心情大受影響，人也暴瘦10公斤。

2019年9月7日晚間9時57分，陳寬晉從花蓮市國興三街一處停車場將車開出，準備返家時，當他緩慢駛出，正準備右轉時，突遭1名逆向、超速、又無照駕駛的機車騎士擦撞車子的右前方，由於騎士速度過快，撞飛後又撞到電線桿造成大腿骨折。

結果這起無妄之災，交通鑑識後卻斷定陳寬晉有肇事責任， 陳寬晉不甘願的說，「我還沒轉彎就被逆向且超速的騎士撞，現在卻要我認罪賠錢，這是什麼天理？」陳寬晋表示，對方居然要求鉅額賠償466萬元，他怎麼賠得出來？

陳寬晋說：「我有駕照被無照駕駛、逆向而且超速、在巷弄路口未減速的人撞，還要受他折磨」，因此很不服氣的陳寬晋一直和法官說他就真的沒有過失，但他的律師卻一直要他承認有過失，才能減輕判刑或者無罪釋放。

高三的黃宇昊是拳擊隊長，他基本動作紮實，出拳快速有力，陳寬晋頗為看好，只是陳寬晋目前身陷傷害告訴，憂心無法再給予培育。（圖／黃威彬攝）

陳寬晉轉述，當時審理此案的法官也看不下去，當庭打臉他的律師「你不幫你的委託人辯護，就叫他認罪，我看可以解除委任了。」律師聞聲低頭不語。

陳寬晋表示，最後他告訴法官「若是這樣，我承認有過失，我的過失就是我身為一位拳擊手出生，兩人短兵相接，對方出拳的速度哪怕是只有0.幾秒我都閃避的過，但就是我躲避不了對方騎車逆向、行車超速來撞我的速度，這就是我的過失」。

但他的說法不被法官採信，打輸了刑事官司，被依過失傷害判刑3月得易科罰金9萬元，現在他只能繼續面對當未開庭審理的民事訴訟。

儘管官司困擾著陳寬晋，但他仍然堅持自己的理念，繼續教導熱愛拳擊的學生，也唯有每天看著學生逐漸進步成長，才能暫時忘卻官司的煩憂，他堅信神明會庇佑善良正直的人，也會讓優良的拳擊運動在花蓮代代流傳。

陳寬晋不僅自掏腰包帶學生移地訓練、四處參賽，甚至每逢寒暑假，學生們就全部住進他家。（圖／翻攝陳寬晋臉書）

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(中時新聞網)