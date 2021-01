柬埔寨一家診所在臉書貼出多張圖片,指控「來自台灣保險公司的偽造醫療文件」,並點名兩名台灣男女涉嫌「假住院、真詐保」。本刊調查,自2019年開始頻頻出現相同案例,恐有數十人涉案,還有不肖保險業務員居中「協助」,至今詐保金額粗估上千萬元,而與其合作的柬埔寨診所約有10家,甚至連按摩院也淪陷。目前檢警正在調查中,懷疑有詐保集團幕後操控。

位於柬埔寨金邊市的一家婦產科診所「Sokna Kompong SpeuPolyclinic and Maternity」,去年7月22日首度在官方臉書公布七張偽造的醫療單據與診斷證明書,除了標記「Fake」(偽造),還公布患者姓名與護照號碼,指稱發現一宗詐保案。

該診所同時以柬埔寨文警告:「有人假造本診所名義偽造住院、帳單,判斷可能是一樁違法犯罪案……。」希望相關人士提供線索,並在回覆網友留言時指出:「醫生名字是假的,診所的印章也不是這樣的。……花好多醫療費好敢。」

據悉,患者是一名23歲的林姓台灣女子,由於急性痢疾腹瀉,去年1月30日住院、2月5日出院,醫療費約5500美元(依當時匯率約新台幣16萬5千元)。

本刊調查,圖中這家柬埔寨診所,公開點名來自台灣的一男一女涉以偽造醫療單據詐保。(圖/翻攝自該診所臉書)

12天後,該診所再度發文自清未涉入詐保事件,強調「Again and Again.All those documents are fake.」(一次又一次,文件皆屬偽造),文中指控一名台灣男性涉案,還直接點名偽造文件來自台灣的保險公司。

該診所公布的男性患者資料中,同樣以鮮紅大字標記「Fake」,遮住患者名字的筆芯盒上,貼著文具公司名稱與地址「台北市承德路……」的中文貼紙,單據的右下方,則蓋有「與正本相符、產壽一元化,理賠……」的中文戳章。

文件內容清楚寫明,該男性患者32歲、血型A型,身高170公分、體重90公斤,因急性尿道炎,去年1月9日至18日在該診所住院治療,醫療費約6250美元(依當時匯率約新台幣18萬7500元)。

本刊記者透過該診所粉專發訊息聯繫,欲進一步採訪此案更多細節,至截稿前對方並未回覆。

SoknaKompong Speu Polyclinic and Maternity診所的官方臉書,去年貼文聲明由台灣保險公司提供的該診所醫療單據為偽造,並在留言中直指文件上的戳章非該診所用印。(圖/翻攝自該診所臉書)

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)