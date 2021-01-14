柬埔寨一家診所在臉書貼出多張圖片，指控「來自台灣保險公司的偽造醫療文件」，並點名兩名台灣男女涉嫌「假住院、真詐保」。本刊調查，自2019年開始頻頻出現相同案例，恐有數十人涉案，還有不肖保險業務員居中「協助」，至今詐保金額粗估上千萬元，而與其合作的柬埔寨診所約有10家，甚至連按摩院也淪陷。目前檢警正在調查中，懷疑有詐保集團幕後操控。

位於柬埔寨金邊市的一家婦產科診所「Sokna Kompong SpeuPolyclinic and Maternity」，去年7月22日首度在官方臉書公布七張偽造的醫療單據與診斷證明書，除了標記「Fake」（偽造），還公布患者姓名與護照號碼，指稱發現一宗詐保案。

該診所同時以柬埔寨文警告：「有人假造本診所名義偽造住院、帳單，判斷可能是一樁違法犯罪案……。」希望相關人士提供線索，並在回覆網友留言時指出：「醫生名字是假的，診所的印章也不是這樣的。……花好多醫療費好敢。」

據悉，患者是一名23歲的林姓台灣女子，由於急性痢疾腹瀉，去年1月30日住院、2月5日出院，醫療費約5500美元（依當時匯率約新台幣16萬5千元）。

本刊調查，圖中這家柬埔寨診所，公開點名來自台灣的一男一女涉以偽造醫療單據詐保。（圖／翻攝自該診所臉書）

12天後，該診所再度發文自清未涉入詐保事件，強調「Again and Again.All those documents are fake.」（一次又一次，文件皆屬偽造），文中指控一名台灣男性涉案，還直接點名偽造文件來自台灣的保險公司。

該診所公布的男性患者資料中，同樣以鮮紅大字標記「Fake」，遮住患者名字的筆芯盒上，貼著文具公司名稱與地址「台北市承德路……」的中文貼紙，單據的右下方，則蓋有「與正本相符、產壽一元化，理賠……」的中文戳章。

文件內容清楚寫明，該男性患者32歲、血型Ａ型，身高170公分、體重90公斤，因急性尿道炎，去年1月9日至18日在該診所住院治療，醫療費約6250美元（依當時匯率約新台幣18萬7500元）。

本刊記者透過該診所粉專發訊息聯繫，欲進一步採訪此案更多細節，至截稿前對方並未回覆。

SoknaKompong Speu Polyclinic and Maternity診所的官方臉書，去年貼文聲明由台灣保險公司提供的該診所醫療單據為偽造，並在留言中直指文件上的戳章非該診所用印。（圖／翻攝自該診所臉書）

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(中時新聞網)