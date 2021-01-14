NBA》哈登被火箭交易到籃網！如願聯手KD 歐拉迪波轉戰休士頓 06:492021/01/14 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火箭一哥哈登(James Harden)。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 火箭一哥哈登(James Harden)開季前喊出賣我並指名要到籃網，歷經近2個月的等待，14日傳出好消息。媒體披露，火箭將哈登交易到籃網，另歐拉迪波將轉戰休士頓。 NBA》專家建議灰狼6換3得到哈登 火箭另組三巨頭 NBA》厄文還不回來？籃網預計他不打金塊 (中時新聞網) #哈登 #籃網 #火箭 #NBA #如願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》厄文回不來了 沒戴口罩開趴被抓包 07:162021/01/13 體育 NBA》哈登逃不掉了？火箭留人信心漸強 14:572021/01/12 體育 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 04:102021/01/12 財經要聞 NBA》帕總稱讚詹姆斯：像阿里勇於發聲 15:592021/01/11 體育 劉謙靠魔術紅遍全球 一次穿幫慘跌深淵 20:212021/01/12 娛樂 《盤後解析》晶圓雙雄擺尾 再攀15557.3點新高 14:492021/01/11 財經 齊評天下：石齊平》中美六大戰役的台灣博奕 20:012021/01/13 名家 NBA》厄文真的去開趴？前隊友批評太自私 09:152021/01/13 體育 頭條揭密》蓬佩奧任期最後幾天狂飆美台關係的背景與算計 04:592021/01/12 政治 袁詠儀吐金句「送包給我是你的福分」張智霖嗆：去死吧 場面尷尬 16:112021/01/11 娛樂 NBA》杜蘭特歸隊36分無用 籃網慘遭雷霆修理 11:012021/01/11 體育 體育熱門新聞 NBA》厄文遭爆不爽納許 跟杜蘭特關係疏遠 - 體育 NBA》詹皇輕鬆打 湖人痛宰雷霆率先第10勝 - 體育 NBA》哈登被火箭交易到籃網！如願聯手KD 歐拉迪波轉戰休士頓 - 體育 NBA》哈登終於走了！跳槽籃網造就超強三巨頭 - 體育 NBA》一問三不知？籃網主帥：這是球星聯盟 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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