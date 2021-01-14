本刊記者訪查多家台灣保險公司，發現不只這兩人飛到柬埔寨「假看病真詐保」，背後疑有詐保集團操控，恐有數十人涉案，甚至有保險業務員居中「協助」，柬埔寨當地的「合作診所」則約十家。

一名知情保險業人士透露，這些涉案人飛到柬埔寨前，都以數百元至數千元同時投保多家保險公司的旅遊平安險，在當地旅遊一、兩天後，就佯裝急症入住「特定醫院」一至兩周，且都以現金付款；返台後即持醫療單據向保險公司申請10萬元到50萬元不等的理賠金。「來回機票只要五、六千元，扣掉保費等，真的是賺很大。」

在柬埔寨假住院再返台詐領理賠金的集團，多選在婦產科、醫美等私人診所就醫與佯裝住院。（圖／翻攝自本案診所臉書）

該人士指出，台灣多家保險公司透過管道詢問柬埔寨當地人士發現，涉案人所選擇的「特定醫院」多為私人診所，除了有婦產科、皮膚科與醫美診所，甚至還有按摩院，「共通點是診療設備簡陋，有的只有一張病床，根本看不到甚麼設備。」

為何這些保戶可輕易獲得理賠？一名資深保險業人員分析：「民眾買了海外旅遊險，就是保個平安，如果因水土不服、吃到不潔食物而拉肚子，緊急在當地就醫，通常拿了醫療單據、診斷證明書回台申請理賠，健保署和保險公司書面審查後，很快就會給付保險金。」

從金邊婦產科診所聲稱遭冒名的假住院醫療證明，右下角「與正本相符，產壽一元化，理賠」等戳印，來自國內大型金控集團旗下保險公司所蓋。（圖／翻攝自本案診所臉書）

「以這些柬埔寨案例來說，保險公司若是拿到以柬埔寨文開具的醫療單據，會先請人翻譯成英文，倘若投保人過去未有類似理賠紀錄，就不會聯繫國外就醫診所，確實很難發現是『假住院真詐保』。」該保險業人員坦言。

據悉，八年前警方也曾破獲以柬埔寨診所開設的醫療證明詐保的犯罪集團，23名涉案人中，有8名是保險業務員。如今以類似手法詐保的一干疑犯，從2019年下半年開始作案，至今詐保金額粗估上千萬元；財團法人金融法制暨犯罪防制中心掌握許多情資，目前檢警正在調查中。

民眾出國旅遊若遭受意外災害，旅遊平安險可提供緊急醫療專機等協助及理賠，不料竟遭有心人士用以詐保。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)