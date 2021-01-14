一名資深保險業人員也透露：「一般投保人在海外就醫，通常會選擇較有規模的醫院，緊急住院時也會通知保險業務員；而這次疑似詐保的案件，則是專挑柬埔寨的小診所，確實有些不尋常。只是數萬至數十萬元的理賠金，真的不是很高，很多同業根本不會查；另外，如果健保署核退投保人的全民健保自墊醫療費後，保險公司幾乎都會跟著理賠，鮮少主動查證。」
再者，目前投保人若面臨保險理賠爭議，可透過財團法人金融消費評議中心免費調解，然而，針對每件申請案，保險公司卻必須支付約二萬元的基本調處費，一旦評議委員認定保險公司無理由拒賠，保險公司須再給付數萬元不等的費用，因此理賠金若不高，保險公司通常會選擇「多一事不如少一事」，以免賠了夫人又折兵。據悉，去年保險類評議案約有三千件，占金融消費評議案件八成。
「過去就有離職保險業務員利用保險公司這種心態，一分鐘上網買了五、六家公司的海內外旅遊險，出國後佯裝急症或是跌倒意外，乘機拿到高額醫療理賠金。」一名熟稔保險業界的人士指出。
對於層出不窮的詐保事件，金管會保險局長施瓊華表示，保險公司根據保單條款理賠，一旦發現有可疑詐保案件，應盡快通報警方和財團法人金融法制暨犯罪防制中心，遏止犯罪行徑再發生。
至於評議制度是否造成浮濫理賠？保險局長施瓊華斬釘截鐵地說：「不可能」，財團法人金融消費評議中心董事長林志潔則認為：「可能性低到微乎其微」。
保險局長施瓊華強調，理賠層層審核與把關的主要因素就是在於「人」，基本上保戶皆是依保單條款提出申請，而保險公司與保戶之間的溝通，理賠部主管與同事之間的討論與查證，都是雙向同步進行，加上評議制度也有所調整，不能以避免遭申訴為由，在審核理賠時放水，保險公司須嚴加把關，涉及詐保部分，都應儘速與檢警合作揪出嫌疑犯，維護自己和保戶的權益。
財團法人金融消費評議中心董事長林志潔表示，評議中心係提供保戶與保險公司一個調處的管道，但無法像檢警能夠做到個資調查階段，依此當保險公司發現保戶疑有犯罪行為時，皆可透過警方了解，保戶也須提出相關證明醫療單據，符合保單條款理賠範圍。評議中心今年起也會主動將保險業務員涉及偽造簽名、代簽名等違法事項，主動移送檢調偵辦。
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(中時新聞網)
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