台灣多家產壽險公司以健保署核退自墊醫療費的核定通知書，作為保戶申請海外住院等醫療理賠金的依據。（圖／本案診所提供）

一名資深保險業人員也透露：「一般投保人在海外就醫，通常會選擇較有規模的醫院，緊急住院時也會通知保險業務員；而這次疑似詐保的案件，則是專挑柬埔寨的小診所，確實有些不尋常。只是數萬至數十萬元的理賠金，真的不是很高，很多同業根本不會查；另外，如果健保署核退投保人的全民健保自墊醫療費後，保險公司幾乎都會跟著理賠，鮮少主動查證。」

再者，目前投保人若面臨保險理賠爭議，可透過財團法人金融消費評議中心免費調解，然而，針對每件申請案，保險公司卻必須支付約二萬元的基本調處費，一旦評議委員認定保險公司無理由拒賠，保險公司須再給付數萬元不等的費用，因此理賠金若不高，保險公司通常會選擇「多一事不如少一事」，以免賠了夫人又折兵。據悉，去年保險類評議案約有三千件，占金融消費評議案件八成。

柬埔寨詐騙案頻傳，曾傳出有醫療診所出售空白醫療單據，提供民眾自行填寫申請保險金。（圖／報系資料庫）

「過去就有離職保險業務員利用保險公司這種心態，一分鐘上網買了五、六家公司的海內外旅遊險，出國後佯裝急症或是跌倒意外，乘機拿到高額醫療理賠金。」一名熟稔保險業界的人士指出。

對於層出不窮的詐保事件，金管會保險局長施瓊華表示，保險公司根據保單條款理賠，一旦發現有可疑詐保案件，應盡快通報警方和財團法人金融法制暨犯罪防制中心，遏止犯罪行徑再發生。

保險局長施瓊華強調，保險業者核保的同時，須留意可疑詐欺行為。（圖／報系資料庫）

至於評議制度是否造成浮濫理賠？保險局長施瓊華斬釘截鐵地說：「不可能」，財團法人金融消費評議中心董事長林志潔則認為：「可能性低到微乎其微」。

保險局長施瓊華強調，理賠層層審核與把關的主要因素就是在於「人」，基本上保戶皆是依保單條款提出申請，而保險公司與保戶之間的溝通，理賠部主管與同事之間的討論與查證，都是雙向同步進行，加上評議制度也有所調整，不能以避免遭申訴為由，在審核理賠時放水，保險公司須嚴加把關，涉及詐保部分，都應儘速與檢警合作揪出嫌疑犯，維護自己和保戶的權益。

金融消費評議中心董事長林志潔強調，會主動報請檢警偵辦不肖保險業務員。（圖／馬景平攝）

財團法人金融消費評議中心董事長林志潔表示，評議中心係提供保戶與保險公司一個調處的管道，但無法像檢警能夠做到個資調查階段，依此當保險公司發現保戶疑有犯罪行為時，皆可透過警方了解，保戶也須提出相關證明醫療單據，符合保單條款理賠範圍。評議中心今年起也會主動將保險業務員涉及偽造簽名、代簽名等違法事項，主動移送檢調偵辦。

為避免有心人士利用上網買保險的便利性犯罪，保險業現已限制投保家數及保額。圖為國泰人壽在機場設立的自動投保機。（圖／示意圖、國泰人壽提供）

產壽險公司提升海外醫療救援服務的同時，也需民眾協助防堵詐領保險金的犯罪行為。圖為國泰金控2015年啟動「出國旅行救援Easy Go」。（圖／國泰人壽提供）

利用旅遊平安險「假住院真詐保」事件頻傳，2019年曾發生台人在菲律賓買假病歷，回台申請理賠金的案件。（圖／翻攝自TVBS新聞台）

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(中時新聞網)