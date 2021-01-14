微星於14日舉行的「Tech For The Future」2021線上新品首映會，發布含括顯卡、主板、電競滑鼠、顯示器、AIO一體機PC及創作者系列桌機等全產品線新品。其中，首度正式發布的SSD新品，再為其電競周邊產品線增添新生力軍，另整合微星既有Dragon Center與Creator Center的MSI Center，並將全面客製化支援電競及創作者系列產品線。

微星行銷副總經理程惠正表示，微星作為電競、創作和高端商務領域的全球領導性品牌，除將持續提供最優質的產品陣容，並將於各層面提升使用者體驗。他同時也預告，近日還將持續發布旗下新品的最新好消息，請大家拭目以待。

首先登場的革命性顯卡新品SEA HAWK，搭載最新GeForce RTX 30系列GPU，除有更加強悍的效能，配置了安靜、且無需維護的多合一封閉式水冷套件，結合空冷和水冷優勢，加上專用風扇的冷卻和效率，有效解決惱人的散熱問題。微星並推出全新顯卡產品線家族系列SUPRIM，搭載TRI FROZR 2S三風扇散熱系統。

在日前甫發布的Intel Z590主板系列，微星亮相了最新旗艦主機板MEG Z590 GODLIKE，此外，全新水冷套件MPG CORELIQUID K360，搭配MSI獨有60mm的TORX FAN 4.0風扇、建置在水冷頭內，在強化冷卻的同時並解決電源配置的難題，其水冷頭上還加載一片2.4英寸的LCD，能顯示如系統硬體效能的重要信息和照片和時鐘等自訂圖案。

在其它電競周邊配件產品部分，除了配置高端光學傳感器、能提供高達16,000 DPI快速並精確定位感應的CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT電競滑鼠，採用1,000曲率的電競曲面顯示器MPG ARTYMIS系列也同步現身。

主要亮點之一的全新MSI首款電競SSD產品，提供高達4TB的存儲容量、高達7,000 MB/s的讀取速度，和6,900 MB/s的寫入速度，平均得使用長達160萬小時才有可能發生故障，並提供端點到端點的路徑保護，進而保存重要數據。

在創作者系列產品，微星推出僅有5公升小體積的MSI Creator P50，搭載Intel Core i9處理器、加上最新顯卡，配置高速Thunderbolt 4支援10 GbE極速網路傳輸，為使用者帶來超流暢的創作體驗。 除了電競，微星亦持續拓展商務市場。此回發表24及27吋規格的Modern MD系列螢幕，採用德國萊茵TUV認證的MSI防閃爍、減藍光設計，以減輕對眼睛的負擔與傷害，同時並有符合人體工學的上下傾斜角度與高低調整功能，內建Type-C亦方便連接其它裝置及充電，另有免工具支援VESA壁掛安裝或拆卸。

此外，首款可轉換螢幕方向的一體成型電腦Summit 241S，內建智慧型感測器，可偵測距離、人體移動、到光源等周遭環境的變化，還能自動調整亮度及其它螢幕設定，讓使用者擁有更優化的視覺體驗。

最後，微星發表了全新控制平台MSI Center，內建AI智能引擎支援的豐富功能如：Sound Tune降噪功能、Duet Display支援連線iOS裝置、Smart Image Finder及Voice Command，新增能開啟應用程式或捷徑的客製指令，還有Ambient Link能將支援MSI Mystic Light的產品、Ubisoft育碧跨世代3A大作《看門狗：自由軍團》、《刺客教條：維京紀元》遊戲，能與相容的智能照明配件三者同步，進一步打造酷炫的燈光效果。

(工商 )