電競品牌微星科技（2377）於台北時間14日凌晨接連舉行兩場全球線上新品發布會，首場「MSIology：The Ultimate Shockwave」，端出含括MSI GE、GS、GP到GF等四大電競系列全新筆電外，僅1.7kg重的輕薄電競筆電Stealth 15M，及為創意工作者打造的全能型筆電Creator 15，亦皆同步登場。首波13款筆電親品並於即日起至1/25開放預購，最快自1/26之後即全線發貨。

全線新品除採用Intel Core i9／i7系列CPU、配置NVIDIA GeForce RTX 30系列獨顯，微星並與Intel、NVIDIA合作，透過Resizable Bar技術、讓CPU能完全存取GPU的顯示記憶體，進而提升整體運算效率，使遊戲畫面每秒幀數（FPS）提升5～10%，帶領玩家進入全新境界的遊戲體驗。此外，全面支援可在6GHz頻段運行的Wi-Fi 6E，更為其帶來更高速且穩定的網路串流效率。

向來以龍魂精神作為MSI品牌核心的微星，在今年適逢35周年之際，推出以古巴比倫神話中、身為眾神之母Tiamat為設計概念的旗艦級電競筆電新品GE76 Raider Dragon Edition，金屬上蓋並刻蝕精細的神獸圖樣。GE系列並採用以強大雙風扇搭配6組熱導管的獨家Cooler Boost 5散熱模組，能帶來更多的氣流量以有效使筆電冷卻。

而升級版的GS66 Stealth，除搭載最新RTX 30系列顯卡，DLSS2.0並將AI技術運用在GPU的影像處理上，能提供順暢的4k超高解析度畫面、即時光影追蹤與60FPS以上近乎真實的遊戲畫面。全新GE及GS系列並皆配置有高達99.9Whr的大電量。

因應疫後在家工作的多工處理需求仍將為今年PC市場的主要訴求之一，微星此回大幅重新設計今年在電競系列機款的外觀，例如GP系列即重新定位，針對需要比一般筆電更高效能、但電競機款又太over的工作者，從外觀到規格重新設計。此回推出的全新GP66 & GP76 Leopard電競筆電，全新配置的I/O連接埠、支援各種類型的資料傳輸，同時亦支援高達8k的顯示輸出，成為複雜的程式運算、工程與設計專案工作的絕佳配備。

至於號稱世界最輕巧纖薄的15吋電競筆電Stealth 15M，重量僅1.7kg，機身則只有16.15mm，此回升級版配置了第十一代的Intel Core H系列CPU、最大渦輪頻率5GHz頻率，加上RTX 30系列獨顯，能讓使用者在切換玩家及商務人士間，都能輕鬆完成競賽與工作。

另除了輕薄款電競筆電系列的GF75 & GF65 Thin外，為創意工作者量身打造的全能型筆電Creator 15，採用獨家True Pixel顯示技術，包括可選配4K UHD超高畫質解析度的面板，並透過獨家True Color 校正技術調校出更精準的色彩，支援100% AdobeRGB廣色域提供更完整範圍顏色呈現。

微星全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，微星繼去年度交出筆電銷售總量年增逾四成的成績後，雖目前仍面對供應鏈缺料、供貨吃緊的挑戰。

但看好市場需求仍在、加上對此回新品的產品組合有信心，陳禮群對今年上半年筆電營運持續樂觀，預估除受惠NVIDIA新品帶動電競升級需求、為電競筆電銷售增溫外，商務機款成長力道會更強勁。預期筆電事業要在今年價量齊揚、年增雙位數的成長率可期。

圖說：微星於14日由全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群領銜 發表旗下電競筆電全線搭載Intel Core系列CPU＋最新NVIDIA RTX 30系列獨顯的筆電新品，（翁毓嵐攝）

(工商 )