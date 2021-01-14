國小三年級的兒子自然考試差1題就滿分，但年輕媽媽反覆看了試卷3次，都沒懂到底錯在哪裡。（圖／翻攝自爆系知識家）

小學生的題目難倒大人！一名網友分享小學三年級兒子的自然考卷，其中一道是非題寫著「冰塊加入水中後消失，是因為冰塊已溶解。」她反覆看了三遍都沒弄懂錯在哪裡，只好求助網友，而超細的陷阱題也引發熱議，網友指出，溶化與溶解差很多！這題的水與冰是同材質，因此應該是融化才對。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》發文分享，國小三年級的兒子今天帶回自然考卷，其中只有一題寫錯了，想跟兒子解釋錯的原因，但她看了三遍都搞不懂為何會錯，因此只好PO網求助網友們，可以請大神幫媽媽解答嗎？

從原PO分享的照片中可見，小學三年級的兒子自然考了98分，只錯了一題是非題，該題的題目為「冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中。」而孩子作答時畫上「Ｏ」認為此題是對的，但正確答案卻是「Ｘ」。

題目引起網友討論，「應是融化，不是溶解」、「相同材質是融化」、「融化跟溶解意思差很大」、「溶解是不同物質的東西，溶進另外一種物質；融化是同物質的東西因溫度升高，轉變成另一型態」、「只是要考觀念的話，溶解這個關鍵字應加粗」、「好細的陷阱題」、「溶解是指溶劑分子和溶質分子或離子吸引並結合的過程；熔化則是指物質由固態轉變為液態的過程，而冰的熔化又寫作融化。」

不少網友看完則覺得題目太嚴苛，感覺像是賣弄文字，一點意義也沒有，但也有許多網友持不同觀點表示，「這是在強調正確用詞，科學溝通需精準，雖是國小程度，但影響很大」、「教育不就是錯了，就檢討錯誤在哪嗎？常看到很多人檢討教育嚴苛、檢討教育越級教學？」

而原PO後來也更新貼文表示，終於搞清楚錯在哪裡，媽媽真的長知識，原來「不是溶解是融化！」感謝大家的詳細解答。

(中時新聞網)