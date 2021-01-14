友訊(2332)宣布，通過IEC 62443-4-1(Secure product development lifecycle requirements)產品安全開發制度認證，從產品設計、開發、測試到導入的產品生命週期，都遵循最嚴格安全規範，此認證代表友訊產品在資安上的可靠度，在資安議題越來越備受重視的市場環境下，將增添產品競爭力。

近年來網路惡意攻擊事件呈倍數成長，網路設備的資訊安全也越來越受到重視。友訊總經理陳瑋駿表示，多年來致力於提供最優質且安全可靠的網路產品，此次通過IEC 62443-4-1認證不僅是一個重要的里程碑，更展現了友訊對產品資訊安全的持續追求與保障客戶隱私的決心。

IEC 62443標準是國際標準協會(ISA)和國際電工組織委員會(IECEE)所推出的工業自動化控制資訊安全標準，從政策、組織、流程、系統至零組件都有完整資訊安全規範，包括安全需求定義、設計、導入、測試驗證、缺陷管理以及產品週期等範疇。遵循IEC 62443標準制定的準則，企業產品可大幅降低遭受網路攻擊的機會。

(時報資訊)