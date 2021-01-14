《晨間解盤》欲小不易 長多不變(倫元投顧提供) 07:442021/01/14 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股維持高檔震盪格局(已停頓3天)，台股卻是震盪走高，台股為何如此強勁？兩個原因，一是外資熱錢並未撤退，二是敢於進場的散多買盤增強(軋空手)，從周三盤面電子、傳產、金融都有表現來看，普漲結構正是市場多頭氣氛轉強的先兆；再者，從盤面高、低價股都有活力分析，所謂「高價拚買力、低價拚人氣」，有人氣又有買力，台股當然欲小不易。(倫元投顧提供) 《晨間解盤》熱錢未撤 類股輪漲(倫元投顧提供) 《盤後解析》台積電再創天價 台股攻過15700新高 (時報資訊) #倫元投顧 #台股 #盤面 #不易 #晨間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電平新高 600元在望 09:432021/01/13 財經 股匯雙漲 新台幣盤中再衝23年半新高27.938元 16:412021/01/13 財經 【台積600】台積電從5字頭到600元 只花41天 12:102021/01/13 財經 【台積600】台積電飛越600元 聯發科蓄勢衝900元 11:412021/01/13 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:292021/01/13 財經 疫情利空淡化 台股續創盤中新高 11:142021/01/13 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:292021/01/13 財經 資金行情延燒 台股後市看好 17:322021/01/13 財經 《集中市場》熱錢戰勝本土病例 三大法人買超205億元 15:232021/01/13 財經 【台積600】台積電股價創新高605元 市值15.65兆元 17:262021/01/13 財經 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:292021/01/13 財經 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 拚晶片自主 華為砸錢20家半導體 深圳藏秘密武器 - 財經 秘魯法院認證比爾蓋茲發明新冠病毒 奇葩理由曝光 - 財經 電動機車 2021祭車海戰術 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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