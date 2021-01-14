美股維持高檔震盪格局(已停頓3天)，台股卻是震盪走高，台股為何如此強勁？兩個原因，一是外資熱錢並未撤退，二是敢於進場的散多買盤增強(軋空手)，從周三盤面電子、傳產、金融都有表現來看，普漲結構正是市場多頭氣氛轉強的先兆；再者，從盤面高、低價股都有活力分析，所謂「高價拚買力、低價拚人氣」，有人氣又有買力，台股當然欲小不易。(倫元投顧提供)

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