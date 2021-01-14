非蘋陣營新品一波波，OPPO、三星本周都端出年度5G旗艦機，宏達電(2498)則是瞄準5G萬元機市場，發表Desire系列首款5G產品「HTC Desire 21 pro 5G」，為台灣市面上首支採用高通新款Snapdragon 690行動平台的5G手機，是一款主打高性價比的5G智慧機，透過與其他非蘋陣營不同的產品營銷策略，盼為第一季營運注入活水。

本周非蘋陣營新品熱鬧，包括已經發表的OPPO Reno 5系列、今日晚間即將全球發表的三星Galaxy S21，其中OPPO Reno 5系列有逾2萬元的旗艦以及約1.5萬元中高階旗艦，三星得售價則仍待公布，但依照以往慣例，價格帶約會落在3~4萬，大容量旗艦款甚至會超過4萬，故宏達電選擇讓自家中階系列Desire系列，推出首款5G產品HTC Desire 21 pro 5G。

宏達電Desire 21 pro 5G配備Desire系列史上最大6.7吋20：9螢幕，除了支援HDR 10影片播放，也配備90Hz螢幕更新率和120Hz螢幕觸控率；同時搭載了最新高效能Snapdragon 690 5G晶片，另外，除了增加5G頻段外，也進一步優化EN-DC組合，使得EN-DC組合增加30％，同時支援SA & NSA雙模組網，不需擔心轉換電信公司，再加上可允許5G與4G協同運作，即使在4G環境下也能獲得較快網速。

照相方面，Desire 21 pro 5G搭載高階組合5鏡頭，於前鏡頭及主鏡頭皆搭配最新AI場景辨識，並利用AI運算提供精選動態照片，影像上搭載高通第五代AI引擎，提供AI精選美顏5鏡頭，並提供市場同級少有6.7吋90Hz流暢大螢幕選擇，還有5000mAh大電力。

宏達電Desire 21 pro 5G上市提供8GB RAM/128GB ROM版本，顏色有「星辰藍」與「幻境紫」，建議售價為12,990元。

(時報資訊)