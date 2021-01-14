在10位共和黨議員倒戈後，眾院通過對川普彈劾案，使他成為美國史上第一位二度遭彈劾的總統。而川普在創造歷史後，首度透過錄影回應。
據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）13日報導，川普坐在橢圓形辦公室說，他對「上星期在國會大廈的災難感到震驚與痛心」。
不過，據路透報導，就在民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）簽署彈劾條文之際，川普對眾院以煽動暴亂為由彈劾他隻字未提。反之，他把重心放在6日的國會暴動上。
(中時新聞網)
在10位共和黨議員倒戈後，眾院通過對川普彈劾案，使他成為美國史上第一位二度遭彈劾的總統。而川普在創造歷史後，首度透過錄影回應。
據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）13日報導，川普坐在橢圓形辦公室說，他對「上星期在國會大廈的災難感到震驚與痛心」。
不過，據路透報導，就在民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）簽署彈劾條文之際，川普對眾院以煽動暴亂為由彈劾他隻字未提。反之，他把重心放在6日的國會暴動上。
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