川普二度被彈劾後透過錄影發表談話

在10位共和黨議員倒戈後，眾院通過對川普彈劾案，使他成為美國史上第一位二度遭彈劾的總統。而川普在創造歷史後，首度透過錄影回應。

據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）13日報導，川普坐在橢圓形辦公室說，他對「上星期在國會大廈的災難感到震驚與痛心」。

不過，據路透報導，就在民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）簽署彈劾條文之際，川普對眾院以煽動暴亂為由彈劾他隻字未提。反之，他把重心放在6日的國會暴動上。

(中時新聞網)