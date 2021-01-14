台中市今年元旦假期間發生重大槍擊案，3日凌晨一名槍手駛近一間當鋪，持長槍朝當鋪的名車狂開逾60槍，當鋪、名車無一倖免慘成蜂窩。據悉，案發不到12小時，槍手已自行投案，已羈押，此外還有資深員警透露，兇嫌是十年前「輾屍案」的涉案人之一。
據《自由時報》報導，犯下槍擊案的彭姓槍手自稱與該當鋪有糾紛，才會挾怨報復。一位資深員警透露，彭嫌10年前犯下輾屍案時，年僅26歲，他開車撞死一位婦人，警到場處理後，輾屍案另位張姓主嫌竟開車輾過屍體示威，引起社會譁然。
(中時新聞網)
台中市今年元旦假期間發生重大槍擊案，3日凌晨一名槍手駛近一間當鋪，持長槍朝當鋪的名車狂開逾60槍，當鋪、名車無一倖免慘成蜂窩。據悉，案發不到12小時，槍手已自行投案，已羈押，此外還有資深員警透露，兇嫌是十年前「輾屍案」的涉案人之一。
據《自由時報》報導，犯下槍擊案的彭姓槍手自稱與該當鋪有糾紛，才會挾怨報復。一位資深員警透露，彭嫌10年前犯下輾屍案時，年僅26歲，他開車撞死一位婦人，警到場處理後，輾屍案另位張姓主嫌竟開車輾過屍體示威，引起社會譁然。
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