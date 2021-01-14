華爾街日報報導，美國政府考量潛在經濟衝擊後，決定不將中國網路三巨頭騰訊、阿里巴巴、百度列入「中共軍方企業」名單，意味美國企業與個人可繼續投資這些公司。

報導引述知情人士表示，華府近期研議擴增美國國防部認定支持中國軍方、情報與安全部門的企業名單，紐約掛牌的阿里巴巴、百度與香港掛牌的騰訊在官員檢視的12家公司之列，美方最終決定不將這3家公司列進名單。

知情人士說，另外9家中國企業將加進名單，原本就在名單上的企業旗下逾100家子公司一併列入。

消息曝光後，阿里巴巴在紐約交易的股價一度漲逾6%，終場勁揚4.3%；百度略有反彈但後繼乏力，終場跌逾1%。

隨著美中關係惡化，五角大廈2020年6月將華為技術公司等20家公司列入中共解放軍「所屬或掌控」的企業名單，為金融制裁鋪路。美國總統川普2020年11月下令，今年1月11日起美國企業與個人不得投資名單上的企業證券，最遲11月11日須出清投資部位。

紐約證券交易所（NYSE）本週配合命令，暫停中國3大電信商美國存託憑證（ADR）交易並持續推動下市。

華爾街日報上週披露美方考慮將通訊軟體微信母公司騰訊、電子商務巨擘阿里巴巴列進已達35家的「中共軍方企業」名單。騰訊與阿里巴巴是中國前兩大上市公司，合計市值逾1.3兆美元，如被美方投資禁令涵蓋，可能在金融市場引發連鎖效應。

美國財政部官員顧及財經面穩定，反對將騰訊、阿里巴巴列進黑名單，數週來與主張強硬面對中國的國務院與國防部官員相持不下。

據報導，直到今天，美國國務院與國防部許多人士仍深信行政作業完成後，騰訊、阿里巴巴將與網路搜尋巨擘百度一同登上黑名單，結果是財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）占上風。「中共軍方企業」最新名單將提交國會，最快美東時間13日公布。

(中央社)