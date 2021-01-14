TrendForce旗下半導體研究處表示，英特爾（Intel）目前在非CPU類的IC製造約有15~20%委外代工，主要在台積電(2330)與聯電(2303)投片。英特爾2021年正著手將Core i3 CPU的產品釋單台積電的5奈米，預計下半年開始量產；中長期也規畫將中高階CPU委外代工，預計在2022年下半年開始於台積電量產3奈米的相關產品。
Intel近年在10奈米與7奈米的技術發展發生延宕，大大影響其市場競爭力。從智慧型手機處理器的領域來看，蘋果（Apple）與華為旗下海思（HiSilicon）受惠於台積電在晶圓代工的技術突破，在以ARM架構為主的SoC處理器市場，得以領先全球發布最先進的AP-SoC行動處理器。
從CPU端來看，委外台積電代工的超微（AMD）在PC處理器市占率逐步威脅Intel，不僅如此，Apple去年發表由台積電代工Apple Silicon M1處理器，導致Intel流失MacBook與Mac Mini訂單。面對手機與PC處理器市場版圖的劇變，讓Intel自去年下半年即釋出考慮將其CPU委外代工的訊息。
TrendForce認為，Intel擴大產品線委外代工，除了可維持原有IDM的模式，也能維持高毛利的自研產線與合適的資本資出，同時憑藉台積電全方位的晶圓代工服務，加上整合小晶片（Chiplets）、晶圓級封裝（CoWoS）、整合扇出型封裝（InFO）、系統整合晶片（SoIC）等先進封裝技術優勢。除了能與台積電在既有的產品線進行合作外，產品製造也有更多元的選擇，同時有機會與AMD等競爭對手在先進製程節點上站在同一水平。
(時報資訊)
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