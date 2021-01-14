為配合秋冬防疫專案，進入8大場所都應佩戴口罩。台南一名媽媽表示，弟媳帶著剛滿1歲的兒子到UNIQLO，在門口就被男店員攔下，以嬰兒沒有口罩為由禁止入內，引發不滿，並上網以一星評論「現場服務人員態度很差，小朋友悶死誰負責」，貼文曝光吸引發熱烈討論，對此，該門市親上火線回應，並表示與原PO敘述的有弱差。

原PO於臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》指出，弟媳帶著剛滿1歲的兒子前去UNIQLO，卻在門口被一名男店員以「嬰兒沒有口罩不准進入」，同一時間，旁邊一對夫婦也帶約1歲的嬰兒，同樣被拒絕在門外。

原PO於地方臉書社團發文，遭到網友熱烈討論。（圖／翻攝自台南爆料公社）

原PO十分納悶表示，之前以同樣方式搭乘捷運，都未被站務人員阻止，且周圍乘客也都有保持適當距離，原PO理解現在是疫情非常時期，但1歲的嬰兒真的無法帶口罩，「遇到如此的店員，實在無言以對」。

原PO似乎是太生氣，至該店家的Google頁面，以一星評論，更截圖當時一旁同樣遭阻攔的夫婦評論，指稱「相對之下我們（寫）的評論簡短太多太多，決定明天打電話去總公司，此店員是否該檢討了。」

貼文曝光後，許多網友認為，新冠病毒並不會因孩子而轉彎，若真為了孩子好，真該好好感謝店員的堅持；更有人認為原PO根本就是大家口中說的「恐龍家長」，並在這禮拜前往該分店，用新台幣支持，當中也有人質疑原PO號召親友到Google刷1星評論，對此原PO則否認。

另外，針對原PO說的「嬰兒戴口罩會悶死」一事，也有不少網友紛紛貼出自家寶貝戴口罩出門的照片，並表示1歲的孩子也是可以訓練戴口罩的，自從疫情開始，每次出門我就訓練他們戴口罩，孩子一開始都很反抗，現在出門反而會自己討口罩戴，更怒批PO「若無法遵守，那麼就好好待在家」， 不過原PO疑似是遭到大批網友批評後刪文，就連在Google的負評也都消失。

對此，該門市確認監視器畫面後表示，當日的確有發生2起小孩對戴口罩的情況，不過都不是像原PO所說的在店外遭拒入店，皆是已在門市內被店員發現勸導，一組客人反應較大；另一組則是勸導後自行離去，該店表示，為維護在場其他顧客的權益，因此希望都能佩戴口罩，與原PO所述似乎有出入。

台南市衛生局稍早也回應，無法戴口罩的幼童，家長有責任不帶他們到人口聚集的地方，防疫期間，所有家長都應配合相關措施。

(中時新聞網)