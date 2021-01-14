美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程遽然喊停，民進黨立委陳亭妃批評國民黨事前對於克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消負相當大的責任。對此，國民黨副祕書長李彥秀昨(13日)在臉書反擊狠酸，「原來是國民黨的錯！？民進黨立委的國際觀令人擔憂！」

李彥秀在臉書批評，克拉芙特臨時取消來台固然令人遺憾，但是更應該要留意到國務院全面取消外訪行程，並非針對台灣，民進黨政府更要正視，美國的外交作為將從川普的奇兵路數，逐漸回復傳統外交的常軌，以及川普政府正面臨龐大的壓力的事實，「怪罪給國民黨何其廉價，陳亭妃委員的說法如果代表民進黨的多數意見...有此執政黨，真是令人擔憂。」

由於美國發生川普支持者入侵國會山莊、政權移轉的混亂，李彥秀直指，敗選政府官員在卸任前出訪，更不是常態，我方除了謹慎因應外，更要理解對美國來說，穩定內政應該才是目前首要工作，應該避免隨之起舞，畢竟聯邦調查局甚至警告，近期有「武裝抗議」和「大規模叛亂」行動的可能，且美國內部動盪絕對可能影響國際局勢以及兩岸局勢，我國安單位應該謹慎因應。

李彥秀更提醒陳亭妃，真正的好朋友，不會強求人家忙著家務事的時候，來家裡拜訪，更會希望對方好好處理完家中事務，應該衷心期盼美國能夠和平完成政權移轉，更不是為了友人無法來台，惡意卸責給在野黨。

這篇貼文曝光後，網友則是認同地說，千錯萬錯都是別人的錯，且駐聯大使不來才好，替國家省了不必要的勒索，更有人狠酸「民進黨只會進口萊豬」。

(中時新聞網)