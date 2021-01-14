小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(14日）財經重點。

【1】熱錢席捲半導體 外資喊進3+4

台股半導體上中下游三本柱聯發科（2454）、台積電（2330）、日月光投控（3711）攜手表態，資金浪潮再度席捲半導體，外資基本面研究鎖定半導體族群性動能，點名聯電（2303）、南亞科（2408）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）四大尖兵，滿足熱錢揮軍半導體龐大需求。

【2】台積今法說+發股息 添多頭柴火

台積電648.25億元現金股利14日入帳，加上萬眾矚目的法說會期待感十足，雙重利多搶先發酵，激勵台積電13日突破600元大關，終場上漲2.37％、收605元，第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電大股東多屬於長線或主權基金，具有領息再投入的交易偏好，增添台積電多頭柴火。

【3】缺料潮再起 電子零組件全面噴出

受惠全球經濟復甦，以及AI、5G、物聯網等新科技建置需求大增，促使下游業者積極籌備庫存，晶圓、面板及被動元件等零組件缺料情況擴散，帶動電子族群漲勢全面噴出大漲，電子類股13日成交占大盤比重逾75％，創下近一月新高。

【4】南非變種病毒侵台 今起邊境檢疫加嚴

衛福部長陳時中13日宣布，新增四例境外移入病例，分別來自印度、印尼。而先前案813史瓦帝尼籍個案，確認為全台首例「南非變異病毒株」感染者，14日零時起，14天內曾有南非、史瓦帝尼旅遊史（含轉機）者，入境台灣一律送集中檢疫所。

【5】飛美國旅客皆須附新冠陰性證明 26日起生效

美國新冠肺炎疫情持續升溫，美國政府要求所有國際航班旅客在登機前出示新冠肺炎檢測陰性證明。此外，川普政府擬發放先前留作加強接種用途的第二劑疫苗，並敦促各州讓65歲以上和有病史的民眾施打，以加快疫苗接種速度。

(中時新聞網)