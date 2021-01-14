國光客運董事王怡中上個月運動時突發心肌梗塞，緊急送醫以葉克膜搶救，仍舊回天乏術，享年39歲，對此親姐也就是前主播王怡仁，則在私人IG貼出924字文悼念，並表示：「如今你已化為一縷輕煙，我終於有力氣發文紀念你」。

王怡仁表示得知弟弟王怡中心肌梗塞猝逝後，心情從震驚，等待奇蹟，崩潰，到不想接受和痛心，每天雖都哭到眼睛紅腫，卻又得打起精神處理後事，回憶起生性善良的弟弟總是支持著她，像是十七年前弟弟告知TVBS徵主播，她才去報名應徵，而當上主播的第一天，清晨不到六點就拿著相機和母親守在電視前等她播出，當主播藝人時，只要網路上有負面新聞，或被PTT酸民不實指控，弟弟總是比她還要氣憤，退隱後照片被貼上表特版正評增多，弟弟總比自己還要得意，最難忘莫過於某次地震停電，姐弟和母親點起蠟燭依靠彼此的畫面，彷彿末日來到三人也會緊緊相守，字字句句道盡難以取代的姐弟之情。

王怡仁與弟弟王怡中自幼姐弟情深。（圖／jocelyn613 IG）

王怡仁從小就叫弟弟「宅男弟」，有鑒於弟弟近來跑步、跑馬拉松和打高爾夫，都有不錯成績，豈知卻在練跑時倒下，但值得欣慰的是至少是在做自己喜歡的事，面對從小一起長大的弟弟猝逝，王怡仁悲痛表示：「不能再和你説真心話東聊西扯，不能再相約遛小孩，家族聚會將永遠空個位置，想到再也看不到你了，馬上心酸飆淚，但相信你是在天上守護著我們的」。

最後更感性向天上的弟弟喊話：「王中，無牽無掛了！放心去飛，自在去你想去的地方，好好瘋狂吧！姐愛你永不變」。

以下IG全文：

經歷了震驚，等待奇蹟，崩潰，到不想接受和痛心，每天哭到眼睛痠...同時又必須打起精神幫你處理後事，如今你已化做一縷輕煙，我終於有力氣來發文紀念你...

我唯一的親手足寶貝弟弟，在2020聖誕節隔日，睛空萬里的大中午去當天使了，快四十年的姐弟緣份畫下句點。

回想善良的你總是支持著我，十七年前是你在電視上看到TVBS在徵主播，呼叫我去看，我才報名的，當上主播的第一天，清晨不到六點你就拿著相機和媽守在電視前等我出現，後來看到影片聽到你興奮大喊：姐姐吔！講的很好，好酷！在當主播藝人時期只要有負面新聞或PTT上有酸民不實指控，你比我更憤憤不平，退隱後的照片被貼上表特版正評增多，你比我更得意，難忘大學時，某次地震造成停電，我和媽和你點起蠟燭依靠彼此的鐵三角畫面，好似就算世界末日我們三人也會緊緊相守。

從小叫你宅男弟，但近年來你努力跑步跑馬拉松打高爾夫，成績都不錯，這半年更是整個人結實感，怎料在練跑時倒下...但至少是在做你喜歡的事。

雖然失去從小一起長大的弟弟，不能再和你説真心話東聊西扯，不能再相約遛小孩，家族聚會將永遠空個位置，想到再也看不到你了馬上心酸飆淚，但...相信你是在天上守護著我們的。

王中，無牽無掛了！放心去飛 ，自在地去你想去的地方，好好瘋狂吧！姐愛你永不變❣️

(中時新聞網)