超強輻射冷卻影響，今天晴朗風偏弱，白天暖早晚冷日夜溫差大，氣象專家吳德榮表示，今明兩天氣溫回升，白天高溫25度，日夜溫差近20度，周六冷空氣南下，迅速降溫，周日北台灣濕冷一整天，周日晚、下周一清晨最冷降至9、10度，接近寒流強度。氣象達人彭啟明指出，下周一二回溫後，再下波變天時間點在下周末(23、24日)。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨因超強輻射冷卻，全台都非常寒冷，最低氣溫皆在4、5度左右，今明(15日)兩天大陸高壓東移，氣溫逐日回升、各地晴朗，白天全台高溫多可達25度，夜間有超強輻射冷卻，低溫仍在10度以下，日夜溫差近20度，年長者及有心血管疾病者須注意。

吳德榮說，周六(16日)下午東北風挾冷空氣南下，氣溫驟降，北部東北部局部降雨，乍暖還寒。周日(17日)北台灣天氣濕冷有雨，各地氣溫續降，周日晚、下周一(18日)晨北台灣降至9、10度，北市氣象局測站最低溫降至11度左右，符合強烈大陸冷氣團12度定義的機率較高，但模式有不確定性，仍有調強為寒流10度的的可能。

彭啟明則在臉書指出，下周一二開始冷空氣很快減弱，再度回溫，一天比一天暖的天氣將持續到下周五(22日)，下一波的變化時間點會在下周末(23、24日)，但仍有變動度，但短時間一兩周內，看不到比這幾波寒流更強的預測訊號出現。

(中時新聞網)