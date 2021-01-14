14日在陸媒《環球時報》撰文指出，美國國務院日前毫無徵兆地突然取消所有之前安排的出訪行程，包括國務卿蓬佩奧對歐洲的訪問，迎來外界的關注和頗多猜測。國務院的聲明顯示，取消出訪與權力交接有關。這很可能表明，拜登政府即將於1月20日上台，而其團隊並不希望在最後一個星期裡，川普政府外交部門繼續給他們「挖坑」。

趙明昊表示，拜登團隊總體外交戰略目標是「重新領導世界」，然而，拜登團隊對這一目標的追求勢必將會面臨政治性和結構性兩大的阻礙，必然會受到「川普外交政策遺產」的羈絆。應看到，在2020年美國總統大選中，川普雖然落敗，但他得到了超過7300萬張普通選民票，這表明川普的內外政策主張在美國國內仍贏得大量民眾的肯定，「美國優先」的政綱具有較深的社會基礎，「川普主義」也已給美國外交打下深深印記。

趙明昊稱，概要而言，「川普外交政策遺產」主要體現在三方面：

第一，在國際經貿政策上，川普政府奉行「美國優先」，針對包括美國盟友在內的其他國家開打「關稅戰」，以雙邊方式強壓他國修改經貿協定，威脅退出世貿組織。拜登提出要實施「服務美國中產階級的外交政策」，其經濟政策構想也體現出與川普類似的「雇美國人、買美國貨」路線。拜登上台後，不會輕易取消川普政府對他國產品施加的關稅，他將把關稅作為槓桿尋求所謂「公平貿易」，並將繼續重視解決「供應鏈安全」問題。

第二，過去幾年，川普政府大力推動美國國家安全戰略的轉型，將聚焦點從「反恐戰爭」引向「大國競爭」，採取「全政府」「全社會」方式，在經濟、技術、外交和軍事安全等多個方面，不斷深化針對中國、俄羅斯等國的壓制。

拜登上台執政後，將會繼續從「大國競爭」框架籌謀和推進美國的外交和國家安全戰略，也會有選擇性地繼承川普政府在應對大國競爭方面的政策、機制和手段。拜登將會制定自己的戰略，大國競爭仍將是「首要焦點」，而拜登在執行相關戰略方面將會更加有力。

第三，在地緣政治方面，川普政府大力推進「自由和開放的印太戰略」，不斷擴展和夯實美日印澳「四國機制」，以「太平洋威懾倡議」等為抓手，持續強化美國在印太地區的軍事力量。

拜登上台後，美國在地緣戰略上仍會延續「低成本維霸」的思路。「印太戰略」的標籤可能會從「自由和開放」換為「安全和繁榮」，但其政策實質不會改變，美國或將更加重視「印太戰略」框架下的經濟政策，同時也會設法進一步發揮東協和歐洲國家的作用。

(中時 )