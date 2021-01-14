美東時間9日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣佈，解除美國與台灣官員交往的自我限制。前白宮國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，拜登政府上台後，可能恢復評估和批准美台接觸的規程，確保符合美方長期政策的精神，並可能啟動對美國對台政策的審查，甚至公開撤銷蓬佩奧的聲明。

何瑞恩11日在布魯金斯官方網站撰文，文中指出，美國和中國大陸建交後，美國政府對台非官方關係互動制定了指導方針，柯林頓政府於1994年通過一項全面性跨部門對台政策評估，正式確定了指導方針；此後，台美雙方非官方接觸在不大張旗鼓、悄然啟動的狀況下擴大了了範圍，例如1995年至1996年台海危機前雙方討論軍售，台海危機後雙方磋商台灣防務問題。

文中強調，過去台美雙方密集的對話架構已成形，這是穩定台美雙方關係穩定加強，同時也不與北京產生重大摩擦的雙贏模式。然而，川普政府透過解除美台交往自我限制，以展現對台灣的強烈支持，這項決策也恐將隨拜登政府上台而結束；尤其蓬佩奧選在國會發生動亂時宣布這項決定，更顯見他根本沒有與拜登政府磋商，也無視於這項決定對繼任者帶來的後果。

針對蓬佩奧的聲明，何瑞恩分析拜登政府可能採取四種方式因應：一，公開撤銷蓬佩奧的聲明；二，堅持蓬佩奧的決定，允許台美雙方官員互動在破除指導方針下運作；三，指示國務院恢復評估、批准美國政府與台灣有關部門的接觸，以確保這種接觸符合長期政策的精神，儘管未必符合過去的接觸準則；四，在蓬佩奧聲明的激勵下，啟動對於台灣政策的審查，重新評估對美台非官方關係的利益和優先事項，制定新的指導方針。

何瑞恩認為，第一、二種因應方式都過於激進，前者會使台美關係陷入困境，後者會讓台海危機急速升溫，故第三、四種方式最有可能出現，例如，拜登政府在更新與台灣的非官方關係的指導方針時，可以將第三種方式作為一個「占位符」（format placeholder）。

對此，網友紛紛表示：「美國對抗中國大陸當然不是為了台灣，是為了美國人自己的利益」、「不管誰當總統，台灣都是美國對抗中國大陸的一環，這個政策永遠不會變」、「川普、拜登的差別，只在拜登是職業政客，對付中共的手法不會像川普這樣粗糙而已」、「台灣只是陪睡捧屎尿，連個妾都不是，看人臉色，唯唯諾諾」。

(中時新聞網)