天氣好冷，洗頭好痛苦，不想洗頭？頭皮狂出油，瀏海變一束束，無法見人？無論什麼季節，總會遇上懶得洗頭、不想洗頭的時刻，也因此懶人法寶「乾洗髮」是不少民眾、「油頭族」的好幫手，只要輕輕噴幾下、撥撥頭髮，就看起來像剛洗完頭一樣，不過國外卻有少女因此掉髮、禿頭，乾洗髮會導致掉髮嗎？

小美自從購買了乾洗髮後，洗頭頻率銳減，沒想到長期使用後，不僅頭皮紅腫發癢，還愈來愈容易掉髮；國外也有一名女子是乾洗髮愛用者，沒想到使用一陣子之後，出現頭皮發癢疼痛、大量頭皮屑，甚至掉髮的狀況。

雅文皮膚科診所院長黃千耀指出，這些可能都是過敏反應，通常因為過敏所造成的掉髮，只要停止使用乾洗髮產品、恢復正常洗頭頻率就能改善。

●乾洗髮為什麼有「清潔」效果？

其實乾洗髮沒辦法真的清潔頭皮，乾洗髮是透過石油氣推進劑、澱粉、礦物粉體和酒精等成分，藉由酒精、礦物粉體和澱粉的搭配來吸附頭髮、頭皮的油脂，並增加頭髮的順滑感、蓬鬆感，有些還會添加香氣，會讓你有頭皮變乾淨、被清潔的感覺。

許多人常誤以為用了乾洗髮，就可以不用洗頭髮，但其實乾洗髮只是從視覺和觸覺上暫時吸附油脂、改善頭髮的油膩狀態，實際上，使用乾洗髮後，頭皮上的髒污都還在，頭皮並不會因此變乾淨，跟真正的洗頭還是有很大的落差。

髮拉儷美學植髮暨皮膚科診所皮膚科醫師蔡宗樺指出：「乾洗髮可以當作偶爾應急使用，但不建議長期使用，且沒有辦法取代洗髮精，頭皮的髒污並沒有真的被清潔，且若是後續頭髮油污又出現，乾洗髮的成分仍繼續累積在頭皮上，頭皮清潔沒做好，恐怕會造成頭皮刺激、發炎。」

發生這種狀況，除了使用消炎藥物外，可選擇有較高濃度的甘草次酸成分的洗髮精，有輔助消炎的作用，若要進階治療則建議尋求專門處理頭皮頭髮的醫師，改善頭皮清潔健康及頭髮生長，蔡宗樺說。

乾洗髮產品含有酒精與澱粉，長期接觸容易造成髮絲乾燥、失去光澤、髮質變差，對於有敏感性頭皮的也容易會加速過敏反應，長期使用乾洗髮，恐會導致頭皮癢刺不舒服，甚至會導致頭皮屑增多，再加上洗頭頻率延長，又無法真正清潔，油脂阻塞在毛囊，可能引發脂漏性皮膚炎、次發性落髮、痘痘毛囊炎等皮膚問題。「短期使用不至於造成落髮，但長期下來恐會間接導致落髮情形加劇，」蔡宗樺說。

黃千耀認為，只要不要過度使用，不需太過擔心，如果民眾想使用乾洗髮，建議每週最多使用1～2次，且噴完乾洗髮粉末後，可利用梳子梳掉過多粉末、髒污，或是利用乾淨的毛巾稍微擦拭，帶走髒污。此外，需要注意的是，乾洗髮許多會使用壓縮石油氣，如果放在大太陽下、高溫或旁邊有火源的環境，都有可能有起火燃燒的風險。

●爽身粉異曲同工之妙？ 食藥署闢謠

近日坊間也流傳，只要用爽身粉拍在頭髮上，就能快速乾洗髮。對此，食藥署出面澄清，這種做法只能讓頭髮看起來不油膩，無法達到真正清潔目的。蔡宗樺指出，爽身粉和乾洗髮的原理類似，都是透過吸附油脂，來創造乾淨、清爽的假相。

想要清潔頭髮，一定要使用洗髮精、洗髮乳，並搭配以下正確洗頭3步驟。

1.先將頭髮用溫水（37℃左右）弄濕，將洗髮精或洗髮乳等倒在手上。

2.加水稀釋洗髮精、洗髮乳後抹在頭髮上，再用指腹按摩頭皮數分鐘，再用清水洗淨即可。

3.吹頭髮時，吹風機應保持15～20公分，並用溫冷風，避免溫度過高的熱風，確實清潔才能確保頭髮與頭皮的健康。

(中時新聞網)