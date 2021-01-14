被稱藍軍「空戰一哥」的國民黨革實院長羅智強，近日為了衝刺「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，展開騎單車拚連署活動，在各地獲得熱烈迴響，且他不只騎車，也不畏低溫地在各處街頭演講。他今(14日)曝光一段鐵人行程，並附上一張打盹照片，短短不到一小時的時間，已有超過6千名網友按讚，不少人都相當佩服地說「辛苦了」。

羅智強這次為食安而騎，他說，兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，因此以騎自行車方式，從台北騎到屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署。

羅智強在臉書寫下昨(13日)的行程，分別是騎車到桃園，連續桃園火車站前直播、桃園南平市場街頭演講、連署、樹林街頭演講、連署，接著和議員洪佳君、江怡臻聯合直播，回到台北後上中天主持人王又正的節目，回到家已經快晚上11點。

鐵人行程曝光後，羅智強透露，自己只有利用車程時間打個盹，經過補眠後，又是一尾活龍！網友則是紛紛留言打氣，要羅智強要注意保暖、別過勞，忙公事也要保重身體，尤其是天氣冷，在街頭開講要保暖。

羅智強近期的行動，更被媒體人韋安稱讚，「羅能成為藍營空軍總司令，全國級的聲量王，就在於他不錦上添花，而是雪中送炭的江湖性格。」台北市議員游淑慧更透露，羅智強的行動力是連民進黨都佩服，因為之前遇到一位民進黨謀士級的前輩，對方認為羅智強真是點子很多，談話過程的口氣則是帶著不解和些許佩服。

(中時新聞網)