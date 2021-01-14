國民黨前立委孫大千今早在臉書發文指出，怪不得2020年總統大選時，美國和日本都是站在蔡英文那一邊。原來，這是早就寫好的劇本。開放萊豬和進口核食，是蔡英文早就向美日私下做出的承諾。

孫大千說，美國貿易代表萊海哲終於說出了殘酷的實話，那就是：開放萊豬和簽署台美BTA或是FTA一點關係也沒有。沒有人會蠢到做賠本生意，所以值得台灣人民質疑的問題是：當台灣沒有得到任何好處，那麼是誰從美國那裡得到了好處呢？

他說，柯文哲驚爆，日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫表示，蔡英文在第一任期時就答應開放核食。難怪民進黨官員最近開始放話測風向，而進口核食恐怕已經進入倒數階段，這將會是台灣食安的大災難。諷刺的是，日本從來沒有想過邀請台灣加入CPTPP，也沒有對台灣釋出任何經貿利益，那麼究竟又是誰從日本那裡得到了好處呢？

孫大千強調，強逼台灣人民硬吞萊豬和核食，自己卻包辦了所有的政治利益，這算不算是叛國賣台的行為呢？

(中時 )