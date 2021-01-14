美國總統川普(Donald Trump)在離任前1周破紀錄2度遭彈劾，彈劾表決前夕似乎也無心再繼續對中國企業繼續制裁。各家外媒周三(13日)報導，美國政府放棄將阿里巴巴、騰訊、百度等網路科技3巨頭列入禁止美國人投資黑名單，阿里巴巴、騰訊ADR聞聲在美股尾盤擴大漲幅，百度也由黑翻紅。

去年11月川普敗選後除拒絕承認，也加大了針對陸企各種制裁，其中不少都是在離任前夕或離任後生效，積極作為有違以往權力交接過渡期的看守政府性質，當然這可能也是因為他認為自己有下個任期。

川普重點瞄準與解放軍有關企業，要禁止美國人投資，但認定標準完全由美國國防部決定，黑名單企業新增9家，另外還有百餘家黑名單企業的子公司也在擴編適用範圍，美國投資者須在今年11月清空所有這些陸企持股。

紐約證券交易所已經依照美國財政部所頒發指南，啟動中國移動、中國電信、中國聯通摘牌下市，上周傳出阿里巴巴等3巨頭也被美國防部盯上，但財政部長梅努辛(Steven Mnuchin)以證據不夠充分、與中國軍方關聯程度和造成經濟波動損害不符比例原則，堅決反對。

梅努辛雖忠實執行川普各種命令，之前也曾在擴編黑名單時針對一些安全疑慮不明顯的公司抗辯，只是沒成功也未堅持，但這次3巨頭影響市況太大，尤其阿里巴巴ADR(美國存託憑證)還是美股交易量中前段班個股，終於說服國防部在權衡利弊後，不再堅持制裁3巨頭。

阿里巴巴ADR周三因此收漲4.30%，盤後續漲0.11%，暫報235.55美元；騰訊ADR收漲2.91%，盤後持平，暫報78.43美元；百度雖翻紅後又被殺，收跌1.05%，但盤後收復部分失地，漲0.66%，暫報238.50美元。

(中時新聞網)