投資人等待美國新一輪財政激勵細節出爐，以及國會開始就川普總統彈劾案舉行聽證會，由防禦型股票領軍，周三美股標普500指數小漲。

雖然支持川普的抗議示威群眾攻佔國會使華府政局的不確定性升高，但由於投資人看好即將上任的拜登政府將推出大規模的新紓困措施，帶動華爾街主要指數在上周創下歷史新高。不過，就在拜登預計即將公布紓困方案細節的前一天，投資人似乎退到場邊觀望。

美國公債殖利率在連升6個交易日後回落，為公用事業股與地產股等對利率敏感的防禦型股票帶來提振，而對經濟情勢敏感的周期型股票則表現落後。

安聯環球投資美國投資策略師Mona Mahajan表示，美國公債殖利率在連日上漲後回落是自然的現象，一些之前表現落後的類股正接力領軍。

美國10年期指標公債殖利率跌逾5個基點，為1.092%，但與2020年收在0.92%相比，仍高出逾15個基點。30年期公債殖利率亦跌至1.823%。

在國會遭襲擊的事件造成五人死亡後，美國眾議院正在推動第二次彈劾川普的計畫，投資人密切關注此彈劾案是否將推遲激勵計畫或拜登其他議程的進展。

TD Ameritrade資深市場策略師Shawn Cruz表示，近來的重大事件雖引發一些不安情緒，但看來投資人正在略過這些，將焦點轉向今年的前景。

周三收盤，道瓊工業指數微跌8.22點或0.03%，為31,060.47點。標普500指數漲8.65點或0.23%，為3,809.84點。那斯達克指數漲56.52點或0.43%，為13,128.95點。

標普500指數午後曾一度擴大漲幅，因聯準會發布的「褐皮書」指出，近幾周來美國經濟活動溫和成長，儘管受到疫情急升影響，越來來越多聯準銀行轄區的就業下滑。

標普11大類股中，僅有對經濟較敏感的工業股、材料股、金融股與能源股收黑，分別下跌0.86%、1.06%、0.15%與0.81%。公用事業股與地產分別大漲1.94%與1.39%，表現最強勁。

標普成長股指數上漲0.5%，表現優於價值股指數下跌0.05%。

小型股羅素2000指數收跌0.8%，失守前一日創下的歷史收盤高點。

分析師對此表示，投資人正處於觀望，如果想離場，可能會想出脫周期型股票。

英特爾大漲近7%，收在56.95美元，在標普500指數成份股中漲幅最大。該公司宣布執行長史旺（Bob Swan）請辭，自2月15日起由VMware執行長傑辛格（Pat Gelsinger）接任，成為英特爾的新任執行長。VMware股價下挫6.8%。

其他科技股亦走高，網飛與亞馬遜分別上漲2.7%與1.4%，蘋果漲逾1%。

雷傑納榮製藥（Regeneron Pharmaceuticals）上漲1.2%，因美國政府宣布將以約26.3億美元額外採購125萬劑該公司的新冠抗體雞尾酒療法。

摩根大通與花旗等美國大型銀行即將在周五公布財報，拉開美股財報季的序幕，亦將成為市場關注的焦點。

(時報資訊)