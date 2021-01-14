學測日期將近，天主教黎明高級中學特別舉辦高三學測前祈福禮，請劉壽安神父、師長、導師們及家長為考生們獻上禱詞祝福，更送每名考生包子、蛋糕、粽子和金榜題名金粽吊飾，取諧音「包高中金榜」，希望學生在學測時衝出最亮眼的表現。
校長羅家強表示，這些祈福用的物品集合了校方全體教職員、家長以及學生們的祝福。金榜題名的金粽吊飾是以金色黏土純手工捏製而成，文昌筆和金榜題名金牌則為套模壓印後手工穿製而成。
純手工吊飾由陳宇秀家長委員、教務魏溏月副主任及本屆特殊選材錄取的學生陳郁翔，吳敏綺，楊臻妮利用元旦假期至祈福禮前特別趕製而成。
包子、杯子蛋糕、粽子是家長會和校方特別選購，杯子蛋糕上面還特別印製「考的全都會」「寫的全都對」的字樣。
黎明中學家長會長張尹瑛表示，感謝學校對於學生關懷以及用心特別準備了學測祈福禮，家長會也提供經費添購這些帶給每位考生安定力量的祈福物品，鼓勵同學最後一周的學測衝刺一切平安順利，最後在學測表現大放異彩，也預祝每個考生都能夠錄取自己心目中理想的學校。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。