學測日期將近，天主教黎明高級中學舉辦高三學測前祈福禮，送每名考生包子、蛋糕、粽子和金榜題名金粽吊飾，取諧音「包高中金榜」。（黎明中學提供／劉秀芬台南傳真）

學測日期將近，天主教黎明高級中學特別舉辦高三學測前祈福禮。（黎明中學提供／劉秀芬台南傳真）

學測日期將近，天主教黎明高級中學舉辦高三學測前祈福禮，送每名考生包子、蛋糕、粽子和金榜題名金粽吊飾，取諧音「包高中金榜」。（黎明中學提供／劉秀芬台南傳真）

學測日期將近，天主教黎明高級中學特別舉辦高三學測前祈福禮，請劉壽安神父、師長、導師們及家長為考生們獻上禱詞祝福，更送每名考生包子、蛋糕、粽子和金榜題名金粽吊飾，取諧音「包高中金榜」，希望學生在學測時衝出最亮眼的表現。

校長羅家強表示，這些祈福用的物品集合了校方全體教職員、家長以及學生們的祝福。金榜題名的金粽吊飾是以金色黏土純手工捏製而成，文昌筆和金榜題名金牌則為套模壓印後手工穿製而成。

純手工吊飾由陳宇秀家長委員、教務魏溏月副主任及本屆特殊選材錄取的學生陳郁翔，吳敏綺，楊臻妮利用元旦假期至祈福禮前特別趕製而成。

包子、杯子蛋糕、粽子是家長會和校方特別選購，杯子蛋糕上面還特別印製「考的全都會」「寫的全都對」的字樣。

黎明中學家長會長張尹瑛表示，感謝學校對於學生關懷以及用心特別準備了學測祈福禮，家長會也提供經費添購這些帶給每位考生安定力量的祈福物品，鼓勵同學最後一周的學測衝刺一切平安順利，最後在學測表現大放異彩，也預祝每個考生都能夠錄取自己心目中理想的學校。

(中時 )