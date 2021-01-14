台灣北部某間醫院12日爆出2名醫護確診，但在中央流行疫情指揮中心公布個案相關資訊前，資深媒體人周玉蔻就搶先在廣播節目中「洩漏」案例細節，針對此事，指揮官陳時中只說了句沒掌握，不追究責任，相較於先前北市議員徐巧芯公布紐籍機師的詳細足跡，遭指揮中心嚴正斥責，甚至交由政風處調查，讓人質疑雙重標準。

台北市議員徐巧芯去年12月23日在臉書上PO出「確診紐籍機師（案765）的疫調資料」，指出該案的活動範圍不只指揮中心公布的三個地點，還去了別的地方，而她向相關單位求證未果，便自行聯絡相關店家，最終也得到「確實有這件事」的回覆。

該機師的詳細足跡曝光後，引起各界關注，卻爆出指揮中心要求媒體下架。而指揮官陳時中更在記者會上表示，對於相關違規已交由政風單位調查；發言人莊人祥則說，紐籍機師新足跡涉及個案疫調資料，無論真假都不能隨意轉傳，若是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息。

而我國12日新增兩例本土個案，在指揮中心召開記者會說明前，資深媒體人周玉蔻早在上午7時的廣播節目中，提前將這2個案例的相關資訊爆料出來，甚至還提到該名確診醫師（案838）是治療新冠確診患者時，替其進行插管治療，疑似被噴濺才感染。

針對周玉蔻疑提前「洩密」確診者相關資訊，記者在當日的疫情記者會上向陳時中提問，「周玉蔻小姐在節目曝光一些確診案件的細節，指揮中心是否會對其開罰？」但陳時中竟說，他沒看到節目的情況，但對新聞節目發表之言論，指揮中心都會監控，若有錯誤會予以更正。

同樣都是公布確診者的相關資訊，但兩人所獲待遇截然不同，讓民眾黨發言人楊寶楨在臉書痛批「雙標無極限！」而名嘴謝寒冰日前也指出，過去許多媒體報導疫情，只要稍超前報導，馬上就被陳時中恐嚇、開罰，但如今親綠媒體報導，陳時中反而只輕聲細語稱「會要求更正」。

陳時中今天上午現身周玉蔻主持的廣播節目，接受專訪，更坐實了外界對於指揮中心雙標的質疑。

(中時新聞網)