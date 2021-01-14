【愛傳媒秦明憲投書】柯文哲會放生民眾黨嗎？這是一個很值得關注的焦點議題。

去年柯文哲不否認想辭去黨主席；今年一月十三日，民眾黨黨內改選僅僅兩天之後，柯文哲接受黃暐瀚廣播訪問時又表示：不希望他的副市長黃珊珊以民眾黨的黨籍參選台北市長。言外之意，充滿想像空間。

民眾黨的黨內選舉結果，驗證了本人先前的分析：黨代表選舉造成了黨內的派系化，各地正在形成的派系，將以爭取即將到來的議員選舉提名為動力，開始爭奪黨內的決策權。

民眾黨的黨內選舉表面上符合民主的精神，實際上存在很大的問題，這個問題將會考驗民眾黨未來的命運。

問題一、民眾黨的黨員結構，跟真正的支持者結構有極大的落差，甚至，有很多黨員（搞不好連黨代表也是）恐怕還繼續持有其他政黨的黨籍。

過去民眾黨強調黨員不必交黨費，結果固然有很多支持者加入，但是有心人趁機也灌進了一大堆的「便宜黨員」，這些人未必盡過什麼義務，卻可以享受黨內投票的權利，有心人輕鬆就可以夾帶進來很多人頭黨員，隨便結盟就可以選上黨代表甚至中央委員。筆者愛之深、責之切，說句痛心一點的話，真是亂七八糟的設計，害慘了民眾黨。

問題二、中央委員選出來了，這些人其實也沒有什麼真正的黨內民主基礎，看票數就知道，甚至很多人根本沒什麼知名度與政治歷練，但是卻可以開始行使重大的決策權了。總共15席中央委員，人人一票，連柯文哲也是只有一票，跟這些人「平等」。其中的荒謬性，不言自明。

問題三、也是最大的問題：民眾黨最大的政治號召力，幾乎可以說95%的政治號召力，都來自於黨主席柯文哲，其他人全部加起來也不及他的一成。柯主席不只以前就說要他討厭政黨，創黨以後也公開表達過後悔組黨的想法，甚至不否認想要辭去黨主席，可見始終對黨務興致缺缺。

這次民眾黨黨內選舉，柯主席提名五人，居然落選三人。據了解，即使柯主席多方設法拉票拜票，仍然使不上力。由此可見靠著柯文哲光環而存在的民眾黨，已經開始因派系化而赤裸裸不理會柯文哲本人的意志了。革命尚未成功，已被同志半架空。柯文哲感想如何，外人不知，但是筆者卻深深感受到悲哀。現在都這樣了，到了議員提名之時，掠奪更兇，情況只會更加嚴重，屆時一旦出現讓柯文哲更加失望的情況，勢必真正上演民眾黨黨主席揮手而去的悲劇。

公開表態不希望黃珊珊以民眾黨的黨籍參選台北市長，這或許就是柯文哲放生民眾黨的第一個訊號了吧。哀哉哀哉。

作者為研究人員

照片取自柯文哲臉書粉絲專頁

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(中時新聞網)