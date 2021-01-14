【愛傳媒朱國珍專欄】我寫小壯丁，不少人有類似疑惑，經常問：「他讓你寫喔？」

只要聽到「小壯丁」，我的反射動作就是微笑！任何時候我只要想到他就會笑：「如果有疑慮的事情，我會先問兒子可不可以寫。他曾經很確切地告訴我，除了初戀，其他都可以寫沒關係。」

「初戀？」聽到這兩個字，幾乎所有人都會不由自主地激情起來：「這才是大家最想知道的！」

亞里斯多德認為年輕人談戀愛屬於「享樂友誼」：「年輕人結交朋友的動機顯然是樂趣，因為年輕人靠情緒來引領生活，而且往往會追求他們覺得愉悅的事物，以及當下的目標。而讓他們覺得開心的事，會隨著年紀增長而改變；也因此他們交朋友快，不當朋友也很快，因為他們的感情會隨著帶給他們樂趣的事務而改變。」

這段希臘哲學家的觀點，或許解答了很多人對「初戀」感興趣的原因。

書寫小壯丁，純粹是因為我太愛他，而我也覺得他對我的愛從最初的「相對論」已經進化到「量子力學」。

我們從「拉普拉斯精靈」不斷演化，即便肉身如曹操所言：「神龜雖壽，猶有盡時」，但是，我相信透過書寫，把握我這薄弱的腦力還能記得的幸福片段，我願意用盡一生的文字留住這份愛，留給小壯丁，永遠的生日禮物。

更何況，我和小壯丁幾乎無話不談！（雖然他漸漸長大，不像小時候那樣天真坦白。其實這種角力產生更多樂趣，會讓我更努力開發海馬迴增加和小壯丁鬥智的鍛鍊）。

小壯丁從國中到高中的同學、好友，我幾乎都認識名字。這群「小壯丁」們的風花雪月，我也是一路從他們十二歲聽到現在。最近小壯丁跟我提到他的好友L準備考轉學考。

「L念哪裡？」我問。

「文化法律系。」小壯丁回答。

「轉學考我有經驗，你告訴他，從北到南的大學法律系都要報名，擴大機會分母。另外，最好能去補習班，他們會做歸納整理，幫助系統化理解，而且，可以節省很多時間。」

「他有去補習班。」小壯丁說。

我對L的印象深刻，因為他們是一群從國中到高中的好朋友，而且，L和同班的美才女Y一直是班對。

「他們前陣子分手了。」小壯丁幽幽地說。

「為什麼，遠距戀愛嗎？」我忍不住好奇：「Y念哪裡？」

「東吳社會系。」小壯丁說。

「這不遠啊，一個在山上，一個在山腳，他們可以在泰北高中這一站集合，然後一起去士林中正路的李科永圖書館。」

小壯丁笑出聲來：「對耶，他們的距離不遠。」

記得半年前，大學放榜之後，有長輩問小壯丁：「安安，你有沒有想過念大學要做什麼？」

小壯丁回答：「第一拿到學分，第二就是交女朋友。」

念大學談戀愛是正常的，我經常鼓勵小壯丁多談戀愛多失戀，才會真正成長。不過，在他住校當天，我還是叮嚀他一句：「記住我一句話，交女朋友要交加分的伴侶。加分的意思是兩人相處很愉快，互相照顧，彼此鼓勵，一起成長。千萬不要找一個整天讓你煩惱，製造麻煩的伴侶。」

剛好前陣子有長輩送給小壯丁一本《習慣致富》，我看著很有趣就先看，還讓小壯丁催促：「媽媽，這本書你看完了沒有？我想看。」

「我來給你簡報一下！」我回答：「這本書不是教你怎麼炒股票或投資心法，而是傳遞一個很重要的概念，養成好的習慣才是財富，而且會創造實際上的財富。」

小壯丁似乎聽出興趣，很專注地等待我繼續說。

「我可以暴雷嗎？」

他點點頭：「你說。」

理財守則第二條〈慎選人生伴侶〉裡寫著：「你所選擇的結婚對象，要不助你一臂之力，要不就拖累你。儘管你可能從羅曼史小說或電影裡學到你可能會和任何人墜入愛河，事實上，並沒有一個人在那裡等你。你需要去尋找一個對象，而那個人與你有一樣的工作倫理、經濟目標與人生計畫，這些都是成功的首要條件。記得，成功是一個進程，那個進程有很大一部分是你讓誰待在你身邊。」

「還記得媽媽跟你說過交女朋友要交加分的伴侶？媽媽看了這本書才發現我給你的建議是Short term，這本書裡規劃的是Long term！」

我最後跟小壯丁說：「你們現在所處的時代多豐富，有好多新資訊提供幫助！媽媽活了五十多歲的人生閱歷，看了都有收穫，更何況年輕的你。」

就在我起身把空盤子拿到廚房時，我發現小壯丁把這本書放進他的背包裡。書裡的金句我已經抄錄不少，只是不知道小壯丁跟我的觀點會不會有差距！

我私心希望他看完書之後能激發出他的「反骨」，最好是對這本書有許多「意見」，如此，我才能欣慰地看到小壯丁具備的思辯精神，這才是會讀書的關鍵。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)