北京大學教授張頤武14日在陸媒《環球時報》撰文指出，「Z世代」，指的是從1995年至2009年出生的一代人。他們的最大特點是與互聯網一起誕生。今天，「Z世代」的觀念和選擇已經成為全球關注的焦點之一，他們的跨國影響力也開始顯現出來。

張頤武指出，美國卡內基國際和平研究院關於「Z世代」對美國外交政策和國際關係影響的文章近日引發關注。這篇文章提供了一個啟示：「Z世代」是未來影響世界及國際關係的一個重要變數。

張頤武稱，中國的「Z世代」對於國際問題的整體看法也逐步浮出水面，他們在社交媒體及各種輿論空間中的發聲或認可的觀念都在對中國社會的國際觀產生深刻影響。如青年畫家「烏合麒麟」的作品所激發的迴響更多來自於「Z世代」，他最近的漫畫作品積極介入和參與全球性問題，涉及的層面相當廣泛，在很大程度上反映了中國「Z世代」對當今世界的看法，是年輕人獨特的大眾文化表現中凸顯的國際意識觀照。

張頤武認為，「烏合麒麟」的畫作一方面表現出對全球事務的了解與熟悉，能夠自如地在自己的作品中展現獨特看法，另一方面也展現出他強烈的國家立場。他的畫作中對西方世界觀中偏見和霸權意識的藝術表現，探析全球性問題的努力，是「Z世代」將更廣闊國際視野與更具中國特徵表現相結合的產物。還有諸如「帝吧」等這些年流行起來的現象，都是中國「Z世代」國際意識已經具有相當影響力的證明。

張頤武表示，雖然中國「Z世代」必然有其個體差異及相對不同的各種表現，但對「Z世代」整體世界觀還是可以做個概括。他們成長在中國發展最迅速、綜合實力增長最快的時代，在少年時代就有更廣闊的國際視野，互聯網的普及以及相對多的跨國跨文化經驗，讓他們對世界的現實狀況有了更為切實的了解和認知。他們往往有機會從「感性」上具體地感受世界的現實。這使得他們的國際觀更具有一種對於世界的「平視」意識，擺脫「仰視」或追求「俯視」西方的眼光，以一種更為自信的態度向世界發聲。

西方媒體常認為中國的「Z世代」是所謂「小粉紅」，對他們很少受到西方價值觀的影響感到不解或不滿。其實這很容易理解，「Z世代」對於世界的具體認識與了解相比前人更為豐富和現實，沒有浪漫化的想像或簡單、被動的觀念接受。他們的世界觀因此往往有更多的中國認同，更多以中國的視角實事求是地看待世界。

一方面是發現中國在全球位置的現實改變以及沒有歷史沉重「包袱」所具有的自信；另一方面是對於世界更「感性」和具體理解所形成的獨特認識。這顯然不是西方一些人所認為的「極端」民族主義，而是基於更為廣闊認知前提下自然形成的新社會意識。

張頤武強調，這種社會意識是相當開放的，但又有強烈的自信及對於自身社會不斷向前發展和進步的堅定信心。這種信心標定了中美兩國「Z世代」的差異性，也必將影響到未來社會對於世界的認知。「Z世代」未來會有更多成長，承擔更多責任，也期待他們更成熟和更沉穩地面對世界。

(中時 )