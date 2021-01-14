【愛傳媒黃珊珊專欄】醫護人員身處防疫的第一線，每一刻都生死交關，隨時面對不可知的風險，因為有他們的付出，我們才有幸能平凡的擁有現在的生活。

在最危困的時刻，因為有他們的挺身而出，堅守而不退卻，才能讓17年前SARS疫情所帶來的困境不再次重演。

17年前，台灣付出了慘重的代價但卻仍然能走出陰霾，我們相信17年後的今天，我們有更好的經驗、技術及設備，只要認真面對每一件事情，我們仍然能夠克服這次疫情所帶來的困難與挑戰！

我們可以選擇什麼時候休息，但疫情肆虐讓醫護沒有懈怠的時刻，讓他們無論在生理或心理上都必須承受最大的壓力，此刻的台灣不分你我，請一同成為醫護最堅強的後盾，為他們致上最深的敬意並加油打氣。

北市府也會仔細且嚴格的把關，並配合防疫決策，也希望民眾可以好好照顧自己及身邊的人，最重要的是不要喪失信心，我們一定可以走出疫情的陰霾！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)