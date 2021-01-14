39歲南韓女星沈恩珍曾和知名演員尹恩惠同屬女團Baby V.O.X，曾拍攝過多部韓劇作品，13日她宣布和34歲男星全承彬結婚，而男方也同步宣布喜訊，2人都稱對方是對的人，「溫暖地來到我身邊的人」，然而全承彬的前妻洪仁穎卻隨即吐露隱情，「你們會慢慢知道的」。

沈恩珍和全承彬因去年拍攝《壞愛情》相識，2人一公開喜訊就受到各界祝福，然而前亞姊洪仁穎卻在社群網站上PO出一張截圖，是劉亞仁在電影《燥底師兄生擒富二代》十分憤怒的片段，並在內文意有所指說道：「你們會慢慢知道的，雖然有很多話想說，但我不說了，都是虛偽的。」

沈恩珍的親友還在貼文底下留言：「雖然很想真心地祝福他的新出發，但實在發生了太多事，妳痛苦的時間和他們交往的時間竟然重疊，不過沒關係，仁穎啊，妳今後會遇到更多好事的。」疑似在暗指全承彬還沒離婚就和沈恩珍交往，立刻掀起熱議。

沈恩珍和全承彬因去年拍攝《壞愛情》假戲真做。(圖/翻攝自韓網)

事實上，全承彬和洪仁穎交往7年，於2016年5月踏入婚姻，卻在去年結束4年短命婚，外界不少人都猜測沈恩珍是第三者，對此，全承彬所屬公司表示：「全承彬與前妻洪仁穎去年起因性格差異而貌合神離，開始分居生活，並在去年4月正式離婚。」強調全承彬2段感情沒有重疊。

(中時新聞網)