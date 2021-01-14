喧騰一時的台中輾屍案主嫌張惟勛酒後肇事拒絕酒測、辱罵員警。（中時資料照）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

2010年，彭男以及張男曾一改劣性，兩人在眾多媒體前以跪姿一路爬行至黃婦的靈前上香謝罪。（中時資料照）

2010年5月12日清晨，台中市發生震驚社會的輾屍案，年僅26歲的男子彭偉明無照高速撞死一名騎腳踏車的黃姓婦人，黃婦因強烈撞擊右小腿斷裂噴飛，當場死亡，彭嫌案發後聯繫黃姓友人到場，黃男竟對著警叫囂飆國罵，甚至開車輾過已蓋上殮布的黃婦斷肢，手段殘忍，引起社會撻伐。

據了解，男子彭偉明在該日清晨間無照駕駛賓士，以超過時速110公里的速度在文心路上飆行，因閃避不及，不幸在文心路與陝西路口撞上騎腳踏車的黃姓婦人，黃女遭撞後身體噴飛外側車道，右小腿斷裂彈落內側車道，當場死亡。

員警到場處理時，彭男隨即坦承犯案，同時以電話聯繫上友人張惟勛，轉告自己遇上死亡車禍，張男不顧當時正在飲酒，遂酒駕趕往現場，張男到場後莽撞闖入警方封鎖區遭警制止，張男竟不知好歹，開始發酒瘋，對警叫囂「警察是多大，三小，X你娘」等。

彭偉明另位友人周至勇亦趕往現場，到場後還阻止員警逮捕張男，張男則見助陣友人越來越多，態度越發囂張，過沒多久，張男竟跳上座車，2度闖入封鎖區，第二次時，更直接輾過遮蓋黃婦右小腿斷肢的黃色殮布。事後張男主動返回現場接受警方調查，彭、張、周三人皆被法辦。

此起案件在當時震驚社會，發生死亡車禍又衍生一連串鬧劇，不僅輾屍、甚至黑衣人囂張嗆警，當時彭男以及張男曾一改劣性，兩人在眾多媒體前以跪姿一路爬行至黃婦的靈前上香謝罪。

案經高等法院台中法院審理，2011年彭偉明依過失致死罪判刑10月定讞；張惟勛依毀損屍體罪、妨害公務，應執行2年4月。

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(中時新聞網)