不老天王劉德華出道近40年，拍過的電影、戲劇作品無數，1990年他和吳倩蓮合作電影《天若有情》，台灣當時上映片名稱為《追夢人》，至今仍是影迷心中的經典。然號稱無負評的他，當年卻和電影監製杜琪峯因劇中造型想法冷戰，杜琪峯更批評他偶像包袱重，所幸兩人後來和解，又攜手合作其他作品。

1980年劉德華參加第10期無綫電視藝員訓練班，隔年畢業正式出道，1988到1992年是劉德華演藝生涯中最多產作品的時期，5年內參與了超過50部電影，後來他被問到出道多年如何累積了100多部電影作品、60多張專輯？劉德華打趣說其實沒想過要做這麼多，唱歌是他真正的興趣，以前電影接的比較多，「是因為周潤發」，並分享周潤發跟他說：「因為現在市場很亂，分不清哪個是好、哪個是壞，所以多多益善，如果不接的那部是好的，然後跑到別人手上就不行」。

劉德華早年拍《追夢人》時跟杜琪峯冷戰。（圖／翻攝自 Youtube）

1990年劉德華和吳倩蓮合作的《追夢人》在台灣上映，不論劇情、片中人物穿搭、配樂、場景，都在當時情形成一股風潮，就連劉德華當時所騎的重機車款，也引來粉絲收藏，今年台灣電影院將重映《追夢人》粵語原音版本，讓粉絲重溫當時回憶，然劉德華曾坦言，拍這部片時曾和杜琪峯吵架。

據《鏡週刊》報導，當時劉德華拍《追夢人》時，每當脫下安全帽都會習慣撥一下瀏海，電影監製杜琪峯認為跟角色設定不合，便請劉德華改掉這習慣，但他拍攝時有時還是會忘記，結果一撥瀏海就被痛罵，讓劉德華一度揚言不想拍了，直到有前輩勸他，他才願意繼續拍攝。

(中時新聞網)