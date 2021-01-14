微星(2377)MSI舉辦MSIology線上發表大會，MSI在成立35周年之時，推出「史詩級」巨作GE76 Raider Dragon Edition Tiamat以及全新系列筆記型電腦。微星業務暨行銷處總監陳禮群表示，微星對今年看法樂觀，訂單已經滿載到6月，眼下的挑戰是原物料供貨吃緊，但優勢是微星有自己的RD可以調整設計，所以挑戰雖有影響不大。上半年NB仍會有2位數的成長，商務型NB表現也會不錯。預料搭載新顯卡的產品，會帶動NB銷售價量齊揚。為因應訂單出貨，微星農曆年會加班趕貨！

Tiamat是微星今年在CES展上的旗艦產品，搭載NVIDIA GeForce RTX 30系列獨立顯示卡，以及Intel處理器。在設計理念上也導入了源自神秘古巴比倫神話的眾神之母Tiamat，推出史詩級的震撼巨作GE76 Raider Dragon Edition Tiamat電競筆電。封藏已久的古老神話與神獸，被精雕細琢地刻蝕在GE76 Raider Dragon Edition的外殼上，象徵其無窮的力量！Tiamat源自神秘古巴比倫神話，也意味帶領觀眾回到人類文明的起源-美索不達米亞。

陳禮群在MSIology線上發表大會說：「龍魂精神一直是MSI品牌的核心，而今微星要帶您回到古巴比倫神話，神話中最著名的創世神龍-Tiamat，我們一起來追尋祂的起源。」

微星即日起將旗下GE、GS、GP、GF系列電競筆電領先升級搭載全新一代GeForce RTX 30系列獨立顯示卡。GeForce RTX 30系列採NVIDIA Ampere架構，具備第二代RT核心、全新串流多處理器打造近乎真實的光影追蹤繪圖技術，及第三代Tensor核心，可帶來更先進的人工智慧演算技術，旗艦級的GeForce RTX 3080獨立顯示卡為熱血玩家帶來內心渴望已久的終極效能。

(時報資訊)