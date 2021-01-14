座落在信義區夜生活一級戰地，以國際化夜店打響名號的台北三大夜店之一的「CHESS CLUB Taipei」，多次被評為台灣必去夜店之一，你一定得知曉！「CHESS CLUB Taipei」在上週六迎來了八週年慶生派對，以 「infinity 」為題同步復刻CHESS 最初親密的文化交疊感受，正式更名為「CHESS CLUB Taipei」，並同時推出夜間探索服務，在台北這個充滿熱情、瞬息萬變的時髦之都展現品牌與時並進的動力。當天晚上整晚免費入場，不但迎來了全新店面人物Chesster，還有難得一見的超華麗88支香檳入場畫面！一系列週年活動不但新奇好玩，還宣告新時代夜生活來臨，CHESS經典再升級、豪華再提升。

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

「CHESS CLUB Taipei」發跡於信義區永吉路小巷，經過多次搬家、改版如今在台北夜店屹立不搖長達八年之久。開幕至今即以「接軌國際與歐美最新嘻哈」為核心，有別於多數夜店主打硬體設備，「CHESS CLUB Taipei」以中西文化交流體驗為核心，提供在台灣的外國人交流場域，更吸引多元國際品牌，例如：YSL、Maison Kitsuné、Warner Brothers合作。來到這邊就讓你彷彿置身在歐美夜店之中，讓你不用買機票飛到大老遠的國外，也能盡情在台灣體驗歐美的夜生活風情。國際化、嘻哈、高格調，是「CHESS CLUB Taipei」八年來給各位夜貓最高的承諾。

身為台灣以嘻哈與國際化為賣點的夜店，「CHESS CLUB Taipei」廣邀全球百大DJ、嘻哈告示榜歌手來到店內表演，其中更包含了美國嘻哈好手 O.T. Genasis、Kid Ink、Kohh等。除了邀情國外藝人讓整體氛圍更加道地，「CHESS CLUB Taipei」也不忘在地化，許多當時的饒舌新秀，例如：ØZI、J.Sheon、Dizzy Dizzo也曾來到這邊表演，坐實了台灣嘻哈文化搖籃的稱號。讓夜生活不再只是飲酒作樂那麼簡單，更是生活品味、音樂風格的展現。

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

在這裡CHESS就是要給你最好的！不論是派對或是活動，從卡司到各種細節，他們都堅持最高規格，夜晚選擇那麼多，但如此細心為你打造一場又一場的夜間幻想的地方可不多！擅長將日常以及經典改造，給來訪的大家帶來無限驚喜的「CHESS CLUB Taipei」 狂到可以把阿姆斯特丹最紅的一條街搬來，雖然沒有櫥窗女郎陪你玩，但整晚都有紅色小姊姊等你陪她玩。CHESS CLUB Taipei重現阿姆斯特丹的性感與嫵媚在台北CHESS，讓你充分體驗美麗又浪漫的異國情調。

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

「CHESS CLUB Taipei」國際級夜貓天堂（圖／BEEMEN蜂報提供）

派編說了那麼多，各位崇尚歐美夜生活的夜貓們還不心動嗎？在這邊，讓你可以拋下日常生活中的一切束縛，就是要你盡情派對、放縱去尋樂！致力於打造國際化體驗的「CHESS CLUB Taipei」用心看得見，幾位老闆將自己在美國的生活體驗化為了經營的養分，秉持著對細節的堅持還有質感的追求，在台北夜生活的篇章中寫下一次又一次的不敗傳說。陪伴各位派對動物走過了八個年頭，裡面除了歡愉的回憶以外，想必也承載著許多人年少輕狂的夢以及悸動吧！

★觸mii關心您：喝酒過量，有礙健康！

★觸mii提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)