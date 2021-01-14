桃園八德寺廟火警冒濃煙 幸無人傷亡受困 09:192021/01/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區和平路411巷1間寺廟今天早上6時許發生火警。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區和平路411巷1間寺廟今天早上6時許發生火警。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 桃園八德寺廟火警 濃煙直沖上天 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市八德區和平路411巷1間鐵皮興建的寺廟今天早上6時許發生火警，濃煙直沖上天，桃園市消防局獲報前往救援，7時25分控制火勢，8時10分撲滅火勢，所幸無人員傷亡受困，詳細起火原因仍需調查。 桃園市消防局表示，6時35分接獲報案，立即派出107名消防員、消防車36輛、救護車2輛救援。消防局補充，7時3分到達現場，目前仍在殘火處理中，燃燒面積待查。也因為早上是上班尖峰時刻，和平路及和強路上班車輛眾多，所幸未影響救援。 嘉市KTV時尚會館失火 汽車保養廠受波及 桃園最塞5馬路 警疏導提醒可改道 (中時 ) #和平路 #寺廟 #濃煙 #桃園市消防局 #救援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五都家戶購屋比 大躍升 04:102021/01/09 財經要聞 山區蔬菜凍傷 700隻鵝集體死亡 04:102021/01/13 地方新聞 南投縣全面加裝住警器 04:102021/01/12 地方新聞 疑蒸氣SPA走火 宜蘭民宅遭祝融 00:052021/01/11 社會 三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警 2大1小一度受困 17:202021/01/09 社會 火災頻傳 南投縣全面免費加裝住宅警報器 16:312021/01/11 寶島 桃園義勇刑警協會成軍 盼成刑警最強後盾 20:092021/01/10 社會 聯電竹科廠跳電 影響部分產能 04:102021/01/10 財經焦點 挑戰消防常識問答闖關 最高獎金5000元 15:462021/01/13 寶島 疑電線走火電視爆炸 基隆民宅大火 1男受困救出身亡 18:382021/01/13 社會 國小校門追通緝犯挨批罔顧孩童安全 網友一面倒力挺勇警 14:082021/01/13 社會 社會熱門新聞 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 說好3小時7200元只牽手 男大生亂摸出租女友下場慘 - 社會 拒為同鄉閨蜜翻案 湖南女法官慘遭殺死在停車場 - 社會 早午晚都想要！國中女同學照三餐吃人夫 正宮氣炸 - 社會 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。