桃園市八德區和平路411巷1間寺廟今天早上6時許發生火警。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園八德寺廟火警 濃煙直沖上天

桃園市八德區和平路411巷1間鐵皮興建的寺廟今天早上6時許發生火警，濃煙直沖上天，桃園市消防局獲報前往救援，7時25分控制火勢，8時10分撲滅火勢，所幸無人員傷亡受困，詳細起火原因仍需調查。

桃園市消防局表示，6時35分接獲報案，立即派出107名消防員、消防車36輛、救護車2輛救援。消防局補充，7時3分到達現場，目前仍在殘火處理中，燃燒面積待查。也因為早上是上班尖峰時刻，和平路及和強路上班車輛眾多，所幸未影響救援。

(中時 )