台股加權指數14日開在15,651.20點，台積電（2330）法說前夕，在美掛牌的台積電ADR下跌3.07％，台積電股價早盤開低在587元，跌破600元大關，壓抑指數早盤大跌逾百點，但隨著鴻海（2317）、和碩（4938）早盤開高，上漲逾5％，指數跌幅逐漸縮小。
美股四大指數除道瓊指數小跌外，其餘三大指數皆上漲。
美國眾議院指控川普1月6日國會暴動中煽動叛亂進行表決，232票贊成、197票反對，通過彈劾川普案，川普成為美國歷史上首位連續被彈劾一次的總統。
群益投顧指出，台股加權指數正乖離過大，醞釀修正，但人氣旺盛類股與成長題材震盪向上
其中，以台積電最受矚目，台積電14日法說會將公布2020年第四季財報、2021年展望、匯損影響數、資本支出、供應鏈受惠程度、美國設廠進度。
並對晶圓代工供需與漲價、營運比重與看好的科技產業，給予解答，相關訊息將牽動市場對半導體產業的動向。
此外，英特爾21日法說本來將公布外包廠與合作關係，但因英特爾突然宣布更換執行長，新人將於2月中旬上任，市場猜測，英特爾宣布外包台積電的消息可能延後。
(工商 )
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