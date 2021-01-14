台積電股價在13日突破新台幣600元後，今天走勢轉弱，隨著美國存託憑證（ADR）下挫逾3%，早盤一度達587元，跌18元，摜破600元關卡。

台積電將於今天下午舉行線上法人說明會，隨著外資紛紛看好台積電可望接獲英特爾（Intel）委外代工訂單，並調高目標價，最高上看800元，推升台積電股價近期頻創新高。

台積電13日股價突破600元關卡，終場收在最高，達605元，連續10個交易日走揚，共漲90元，漲幅達17.47%，市值激增2.33兆元，攀高至15.68兆元，市場卡位法說會行情氣氛濃厚。

另一方面，英特爾執行長史旺（Bob Swan）將於2月下台，預計由曾任英特爾主管的VMware執行長季辛格（Pat Gelsinger）接任。市場關注英特爾高層人事異動是否影響委外代工政策變化。

台積電ADR震盪走低，收在119.23美元，跌3.77美元，跌幅3.07%，影響台積電今天股價走勢轉弱，早盤一度達新台幣587元，跌18元，跌幅2.97%，市值縮水4667億元，滑落至15.22兆元。

台積電去年第2季現金股利今天發放，每股2.5元，創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，退休後若未賣股，可望有3.125億元股息入袋。

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家分別持有台積電1291萬3114股及717萬9207股，將分別有3228萬及1794萬元股息入袋。行政院國家發展基金管理會則有41.34億元入帳。（編輯：楊凱翔）1100114

(中央社)